تعيين وزير الصناعة والتجارة السابق رئيسا تنفيذيا لمصانع الاسمنت

37 ثانية ago
تعيين وزير الصناعة والتجارة السابق رئيسا تنفيذيا لمصانع الاسمنت

وطنا اليوم:قرر مجلس إدارة شركة مصانع الاسمنت الأردنية تعيين وزير الصناعة والتجارة والتموين السابق يوسف الشمالي، رئيسا تنفيذيا للشركة خلفا لسمعان كمال سمعان.
كما تعيين الشمالي عضوا في مجلس إدارة الشركة، التي تنتظر المصادقة من قبل هيئتها العامة على بيع أسهمها من شركة لافارج (50.275%) إلى شركتي أوندارو (11.273%) وإكزينوريا (39%(، في اجتماع من المزمع عقده بتاريخ 6 كانون الثاني من عام 2026.
ويخضع تعيين الشمالي لمصادقة الهيئة العامة في اجتماعها المقبل، وإقرار منحه الصلاحيات التنفيذية اللازمة وفقا لعقد التعيين وأحكام النظام الأساسي وتعليمات الحوكمة المعتمدة


