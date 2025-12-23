الملك يؤكد دعم الأردن لجهود لبنان في الحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته

وطنا اليوم:بحث جلالة الملك عبدﷲ الثاني والرئيس اللبناني العماد جوزاف عون خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، أبرز المستجدات في الإقليم، مؤكدين ضرورة إدامة التنسيق والتشاور.

وتناول الاتصال العلاقات المتينة بين الأردن ولبنان، إذ أكد جلالته دعم الأردن لجهود لبنان في الحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته.