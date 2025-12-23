بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الملك يؤكد دعم الأردن لجهود لبنان في الحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته

23 ثانية ago
الملك يؤكد دعم الأردن لجهود لبنان في الحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته

وطنا اليوم:بحث جلالة الملك عبدﷲ الثاني والرئيس اللبناني العماد جوزاف عون خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، أبرز المستجدات في الإقليم، مؤكدين ضرورة إدامة التنسيق والتشاور.
وتناول الاتصال العلاقات المتينة بين الأردن ولبنان، إذ أكد جلالته دعم الأردن لجهود لبنان في الحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:41

القاضي يقدم التهاني للمسيحيين في البطريركية اللاتينية ومطرانية الروم الأرثوذكس والكاثوليك

15:27

الأجهزة الأمنية تُلقي القبض على سارقي “أغنام” في بني كنانة

15:21

هيئة مستثمري المناطق الحرة تبحث والحرة السورية الأردنية قضايا تشغيلية وتنظيمية

15:18

رئيس الوزراء يؤكد أهمية تعزيز التنسيق لدعم الدور الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية

15:08

بينهم سعوديون .. اتفاق لتبادل 2900 أسير بين الحكومة اليمنية والحوثيين

14:56

منح خارجية بعشرات ملايين الدولارات لمشاريع لم يصرف منها شيئ

14:50

ديوان المحاسبة : الدولة تدفع ثمن أراضٍ ولا تستملكها في بصيرا

14:42

الحنيطي يفتح ملف اتفاقيات توليد الكهرباء ويسائل وزير الطاقة عن جدواها

14:35

ديوان المحاسبة يرصد 17 ألف مخالفة للمركبات الحكومية في 2024

14:24

مذكرة تفاهم بين “صناعة عمان” ومجلس الأعمال الأردني الأمريكي

13:52

القبض على شخصين متهمين بسرقة محال لبيع القهوة

13:47

أورنج الأردن تواصل دعم الشباب وتختتم جولة خطوط YO معاك بتجارب تفاعلية في الجامعات

وفيات
وفيات الثلاثاء 23 – 12 – 2025وفيات الإثنين 22 – 12 – 2025وفيات الأحد 21 – 12 – 2025وفيات الجمعة 19 – 12 – 2025وطنا اليوم تعزي العميد حيدر الشبول بوفاة والده