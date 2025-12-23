ديوان المحاسبة يرصد 17 ألف مخالفة للمركبات الحكومية في 2024

وطنا اليوم:كشف تقرير الديوان الرقابي لعام 2024 عن وجود مخالفات متكررة في استخدام المركبات الحكومية لدى الجهات الخاضعة للرقابة، مع التركيز على عدم الالتزام بنظام استخدام المركبات الحكومية رقم “20” لسنة 2011 والتعليمات الصادرة بموجبه.

وأوضح التقرير أن الديوان تولى الرقابة على حركة المركبات الحكومية عبر نظام التتبع الإلكتروني وبالتنسيق مع وزارة النقل، التي تدير قاعدة البيانات الخاصة بالمركبات وتركيب أجهزة التتبع عليها، باستثناء مركبات أمانة عمان الكبرى، والبنك المركزي، وسلطة منطقة العقبة اللاقتصادية الخاصة التي تخضع لأنظمة تتبع خاصة.

وأشار التقرير إلى أن عدد المركبات الحكومية بلغ 18,445 مركبة، منها 15,100 مركبة تم تركيب أجهزة تتبع إلكتروني عليها بنسبة 82%، مع مراعاة الجهات المستثناة.

أرقام وإحصائيات

وبين التحليل أن عدد المخالفات الصادرة بحق 90 جهة خاضعة للرقابة وصل إلى 17,286 مخالفة، حيث تصدرت المخالفات السير بدون أمر حركة بعدد 15,200 مخالفة بنسبة 88%، يليها السير خارج أوقات الدوام الرسمي بـ 1,181 مخالفة، وتجاوز السرعة المقررة بـ 485 مخالفة، والسير بأمر حركة مفتوح بـ 420 مخالفة. كما تم ضبط 82 حالة عبث بأجهزة التتبع الإلكترونية.

وأشار التقرير إلى أن معظم المخالفات تركزت في ثلاث جهات حكومية، حيث شكلت نحو 65% من إجمالي المخالفات، وجاءت وزارة الإدارة المحلية في المقدمة بعدد 5,218 مخالفة، تلتها وزارة الصحة بـ 3,049 مخالفة، ووزارة التربية والتعليم بـ 2,885 مخالفة.

أبرز المخالفات المرصودة وعرض التقرير أبرز الملاحظات والمخالفات المتكررة، منها:

تخصيص مركبات حكومية لمدراء ورؤساء أقسام وموظفين دون الحصول على موافقات لجنة الإشراف، مخالفة للمادة “4” من التعليمات.

استخدام المركبات خارج أوقات الدوام الرسمي وفي العطل الرسمية، مخالفة للمادة “9”.

عدم الالتزام بمبيت المركبات في الأماكن المخصصة لها، مخالفة للمادة “18”.

عدم تعديل استهلاك المركبات من المحروقات بشكل دوري، مخالفة للمادة “36”، وزيادة كمية المحروقات عن المعدل المقرر، مخالفة للمادة “33”.

عدم تفعيل نظام التتبع الإلكتروني ومراقبة الاستخدام، وعدم تنظيم أوامر حركة إلكترونية للمركبات، مخالفة للمادة “6أ”.

عدم شطب الآليات الخارجة عن الخدمة، وعدم فتح سجل متسلسل لكل مركبة لتوثيق الرحلات والوقود والمسافة المقطوعة، مخالفة للمادة “34”.

عدم تخصيص المركبات والآليات بموجب سجل عهدة مسجل على السائقين، مخالفة للمادة “37”