بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

ديوان المحاسبة يرصد 17 ألف مخالفة للمركبات الحكومية في 2024

53 ثانية ago
ديوان المحاسبة يرصد 17 ألف مخالفة للمركبات الحكومية في 2024

وطنا اليوم:كشف تقرير الديوان الرقابي لعام 2024 عن وجود مخالفات متكررة في استخدام المركبات الحكومية لدى الجهات الخاضعة للرقابة، مع التركيز على عدم الالتزام بنظام استخدام المركبات الحكومية رقم “20” لسنة 2011 والتعليمات الصادرة بموجبه.
وأوضح التقرير أن الديوان تولى الرقابة على حركة المركبات الحكومية عبر نظام التتبع الإلكتروني وبالتنسيق مع وزارة النقل، التي تدير قاعدة البيانات الخاصة بالمركبات وتركيب أجهزة التتبع عليها، باستثناء مركبات أمانة عمان الكبرى، والبنك المركزي، وسلطة منطقة العقبة اللاقتصادية الخاصة التي تخضع لأنظمة تتبع خاصة.
وأشار التقرير إلى أن عدد المركبات الحكومية بلغ 18,445 مركبة، منها 15,100 مركبة تم تركيب أجهزة تتبع إلكتروني عليها بنسبة 82%، مع مراعاة الجهات المستثناة.

أرقام وإحصائيات
وبين التحليل أن عدد المخالفات الصادرة بحق 90 جهة خاضعة للرقابة وصل إلى 17,286 مخالفة، حيث تصدرت المخالفات السير بدون أمر حركة بعدد 15,200 مخالفة بنسبة 88%، يليها السير خارج أوقات الدوام الرسمي بـ 1,181 مخالفة، وتجاوز السرعة المقررة بـ 485 مخالفة، والسير بأمر حركة مفتوح بـ 420 مخالفة. كما تم ضبط 82 حالة عبث بأجهزة التتبع الإلكترونية.
وأشار التقرير إلى أن معظم المخالفات تركزت في ثلاث جهات حكومية، حيث شكلت نحو 65% من إجمالي المخالفات، وجاءت وزارة الإدارة المحلية في المقدمة بعدد 5,218 مخالفة، تلتها وزارة الصحة بـ 3,049 مخالفة، ووزارة التربية والتعليم بـ 2,885 مخالفة.

أبرز المخالفات المرصودة وعرض التقرير أبرز الملاحظات والمخالفات المتكررة، منها:

تخصيص مركبات حكومية لمدراء ورؤساء أقسام وموظفين دون الحصول على موافقات لجنة الإشراف، مخالفة للمادة “4” من التعليمات.
استخدام المركبات خارج أوقات الدوام الرسمي وفي العطل الرسمية، مخالفة للمادة “9”.
عدم الالتزام بمبيت المركبات في الأماكن المخصصة لها، مخالفة للمادة “18”.
عدم تعديل استهلاك المركبات من المحروقات بشكل دوري، مخالفة للمادة “36”، وزيادة كمية المحروقات عن المعدل المقرر، مخالفة للمادة “33”.
عدم تفعيل نظام التتبع الإلكتروني ومراقبة الاستخدام، وعدم تنظيم أوامر حركة إلكترونية للمركبات، مخالفة للمادة “6أ”.
عدم شطب الآليات الخارجة عن الخدمة، وعدم فتح سجل متسلسل لكل مركبة لتوثيق الرحلات والوقود والمسافة المقطوعة، مخالفة للمادة “34”.
عدم تخصيص المركبات والآليات بموجب سجل عهدة مسجل على السائقين، مخالفة للمادة “37”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:24

مذكرة تفاهم بين “صناعة عمان” ومجلس الأعمال الأردني الأمريكي

13:52

القبض على شخصين متهمين بسرقة محال لبيع القهوة

13:47

أورنج الأردن تواصل دعم الشباب وتختتم جولة خطوط YO معاك بتجارب تفاعلية في الجامعات

13:44

وزير العدل: الاتجار بالبشر جريمة جرمتها جميع الشرائع السماوية

13:40

وزير الخارجية يجري مباحثات موسّعة مع نائب الرئيس الفلسطيني

13:37

الحكومة تؤكد تعاونها مع ديوان المحاسبة لتصويب جميع ما يتمّ رصده من مخالفات

13:35

سميرات: رقمنة 100% من الخدمات الحكومية مع نهاية 2026

12:22

رئيس مجلس الأعيان يتسلم تقرير ديوان المحاسبة 2024

12:13

تقرير: توقع عودة 75 ألف سوري من الأردن لبلدهم في 2026

11:59

مدينة عمرة الجديدة: مشروع دولة بوثائق رسمية لا بشائعات

11:57

السردين أم التونة .. أيهما أغنى بأحماض أوميغا-3 والبروتين؟

11:46

هولتسنايدر للنشامى: سأشجعكم الّا اذا قابلتم المنتخب الامريكي

وفيات
وفيات الثلاثاء 23 – 12 – 2025وفيات الإثنين 22 – 12 – 2025وفيات الأحد 21 – 12 – 2025وفيات الجمعة 19 – 12 – 2025وطنا اليوم تعزي العميد حيدر الشبول بوفاة والده