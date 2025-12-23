أورنج الأردن تواصل دعم الشباب وتختتم جولة خطوط YO معاك بتجارب تفاعلية في الجامعات

وطنا اليوم:اختتمت أورنج الأردن جولتها الجامعية لخطوط YO معاك المخصّصة للشباب، والتي هدفت إلى عكس اهتمام الشركة بقربها من هذه الفئة وتلبية أسلوب حياتهم الرقمي، حيث قدّمت الخطوط خيارات اتصالات مرنة وسهلة الاستخدام تلبي احتياجاتهم اليومية، إلى جانب مزايا حصرية تشمل إنترنت سريع، ترحيل الحزم، وعروض ترفيهية وتجارية موجهة للشباب، وجاءت هذه التجربة خلال فعاليات تفاعلية نظمتها الشركة في عدة جامعات أردنية مثل: الأردنية، الهاشمية، اليرموك، ومؤتة.

وقد قدّم فريق Orange Dynamo خلال الجولة أنشطة متنوعة مكّنت الطلبة من التعرف على القيمة المتحققة من الخدمات للزبائن وكيف تسهم في فهم احتياجات الزبائن وتسهيل تواصلهم اليومي. كما أتاح الفريق للطلاب فرصة الاشتراك مباشرة في الخطوط، إلى جانب فعاليات تضمنت المكافآت والمسابقات في أجواء شبابية مليئة بالحماس والتفاعل، مع التركيز على تقديم تجربة متميزة في خدمة الزبائن.

وأكدت أورنج الأردن أن هذه الجولة تعكس التزامها بالوجود الفعلي بين الزبائن، لا سيما فئة الشباب، من خلال توسيع تغطية الجيل الخامس وتقديم خدمات تقنية تواكب احتياجاتهم المتجددة، ما يعزز مكانتها كمزوّد رقمي رائد ومسؤول يحرص دائماً على تمكين الزبائن رقمياً.

وأعربت الشركة عن فخرها بكونها أول شركة اتصالات في المملكة توفر خدمة الجيل الخامس مجاناً لمشتركي خطوط YO معاك، تأكيداً على ريادتها في قطاع الاتصالات وتطوير التجربة الرقمية في الأردن.

ولمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني:www.orange.jo