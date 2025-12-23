بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

وزير العدل: الاتجار بالبشر جريمة جرمتها جميع الشرائع السماوية

17 ثانية ago
وزير العدل: الاتجار بالبشر جريمة جرمتها جميع الشرائع السماوية

وطنا اليوم:قال وزير العدل/ رئيس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، بسام التلهوني، الثلاثاء، إنّ الاتجار بالبشر جريمة جرمتها جميع الشرائع السماوية، وأن مكافحة الاتجار بالبشر ضرورة لحماية حقوق الإنسان وصون كرامته، وترسيخ مبدأ المساءلة وتعزيز سيادة القانون.
وأضاف التلهوني خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، في مقر الوزارة، أن الحكومة الأردنية تولي هذا الملف أهمية خاصة من حيث المتابعة والتنفيذ، حيث إن قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة (2009) وتعديلاته خضع للعديد من التعديلات الهادفة إلى مواكبة المتغيرات في هذا المجال ومواءمةالمعايير والاتفاقيات الدولية.
وصدر نظام صندوق مساعدة ضحايا الإتجار بالبشر رقم (6) لسنة (2023)، والذي يتم من خلاله توفير المساعدة اللازمة لضحايا الإتجار بالبشر بما في ذلك الإقامة في دور الإيواء الخاصة بضحايا الاتجار بالبشر والعودة الطوعية الآمنة لهم، وذلك انطلاقاً من الحرص على تحمل المسؤولية الوطنية للجهات أعضاء اللجنة الوطنية لمنع الإتجار بالبشر والجهات الشريكة.
وبين التلهوني أن الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر للأعوام (2024- 2027) أكدت على أهمية تضافر الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجريمة مؤكدا على دور اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر وأن تعزيز التنسيق بين الجهات الشريكة يضمن تكامل الأدوار وعدم الازدواجية في الجهود.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر لها أهمية خاصة كونها تشكل أطار وطنيا جامعا للتعامل مع واحدة من أخطر الجرائم المنظمة مثنياً على الجهود التي تقوم بها اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر من حيث متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وخطط العمل المعتمدة وقياس أثرها على ارض الواقع.
وأستعرضت اللجنة خلال الاجتماع أبرز الملاحظات والتوصيات الواردة في عدد من التقارير الدولية حول مكافحة الاتجار بالبشر بالأردن وأهم توصيات المرحلة القادمة لتوفير آليات مكافحة هذه الجريمة.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر يترأسها وزير العدل وتضم في عضويتها الأمين العام لوزارة العدل للشؤون القضائية نائبا لرئيس اللجنة، والأمين العام لوزارة الداخلية، والأمين العام لوزارة العمل، والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان، والأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة، وأحد كبار ضباط الأمن العام، وممثلين عن الوزارات (الخارجية، والتنمية الاجتماعية، والصناعة والتجارة، والصحة).


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:40

وزير الخارجية يجري مباحثات موسّعة مع نائب الرئيس الفلسطيني

13:37

الحكومة تؤكد تعاونها مع ديوان المحاسبة لتصويب جميع ما يتمّ رصده من مخالفات

13:35

سميرات: رقمنة 100% من الخدمات الحكومية مع نهاية 2026

12:22

رئيس مجلس الأعيان يتسلم تقرير ديوان المحاسبة 2024

12:13

تقرير: توقع عودة 75 ألف سوري من الأردن لبلدهم في 2026

11:59

مدينة عمرة الجديدة: مشروع دولة بوثائق رسمية لا بشائعات

11:57

السردين أم التونة .. أيهما أغنى بأحماض أوميغا-3 والبروتين؟

11:46

هولتسنايدر للنشامى: سأشجعكم الّا اذا قابلتم المنتخب الامريكي

11:38

القاضي يتسلم تقرير راصد

11:24

الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة

11:18

إيقاف العمل بقرارات تلزم إنهاء خدمات الموظفين ممن بلغت خدماتهم 30 سنة فأكثر

11:13

البنتاغون: الصين نشرت 100 صاروخ باليستي عابر للقارات في مواقع إطلاق

وفيات
وفيات الثلاثاء 23 – 12 – 2025وفيات الإثنين 22 – 12 – 2025وفيات الأحد 21 – 12 – 2025وفيات الجمعة 19 – 12 – 2025وطنا اليوم تعزي العميد حيدر الشبول بوفاة والده