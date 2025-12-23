رئيس مجلس الأعيان يتسلم تقرير ديوان المحاسبة 2024

وطنا اليوم:تسلم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024، وذلك خلال استقباله اليوم الثلاثاء في مكتبه بدار المجلس، رئيس الديوان راضي حمادين، وعددًا من كبار موظفي الديوان.

وثمن الفايز اتباع ديوان المحاسبة أفضل الممارسات الرقابية، التي تتفق مع المعايير الدولية، من أجل الحفاظ على المال العام، وتصويب الاختلالات في المؤسسات الحكومية التي تخضع لرقابته، مؤكدا أهمية التعاون بين مجلس الأعيان وديوان المحاسبة، وتقديم الإسناد اللازم للديوان، لتمكينه من مواصلة دوره الرقابي بحرفية ومهنية عالية.

بدوره، قال رئيس ديوان المحاسبة، إن الديوان حريص على إطلاع مجلس الأعيان حول طبيعة عمل الديوان ومختلف المخالفات والتجاوزات التي يرصدها في جميع المؤسسات الخاضعة لرقابته، مبينا أن التقرير يتضمن أبرز القضايا والمخالفات الجوهرية التي لم يتم تصويبها، مشيرا بذات الوقت الى جهود الديوان في الرقابة الاستباقية الهادفة الى تصويب المخالفات قبل وقوعها.

وأعرب عن تقديره لرئيس وأعضاء مجلس الأعيان، على دعمهم الموصول لديوان المحاسبة، مبديا حرص الديوان على التعاون المستمر مع المجلس ولجانه المختلفة، بما يخدم المصالح الوطنية ويعزز منظومة النزاهة والشفافية.