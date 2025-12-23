أمنية إحدى شركات Beyon أول شركة اتصالات في الأردن تطلق خدمة eSIM للتجوال الدولي “Voya”

وطنا اليوم:أعلنت شركة أمنية، إحدى شركات Beyon، عن إطلاق خدمة شرائح التجوال الإلكترونية “Voya”، لتصبح بذلك أول شركة اتصالات في الأردن تطلق خدمة eSIM للتجوال الدولي، في خطوة تعكس توجه الشركة بعد إعادة إطلاق علامتها التجارية، وتجسّد عملياً ملامح المرحلة الجديدة التي تتجه فيها نحو حلول رقمية أكثر مرونة وابتكاراً.

ويأتي إطلاق “Voya” كثاني منتج تقدمه أمنية بعد إعادة تموضعها، عقب طرح باقات LIVE للدفع الآجل، ضمن مسار تحول يهدف إلى تطوير تجربة الاتصال وتقديم حلول رقمية أبسط وأكثر ذكاءً، تلبي احتياجات الحياة المتنقلة وتواكب متطلبات الاتصال العابر للحدود.

وتتيح خدمة “Voya” للمسافرين شراء وتفعيل باقات بيانات للتجوال الدولي بشكل فوري عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني، دون الحاجة إلى استبدال الشريحة الحالية أو إزالة الشريحة التقليدية من الهاتف، مع إمكانية الاحتفاظ بالرقم الأساسي واستخدامه بالتوازي. ويبدأ الاتصال فور الوصول إلى وجهة السفر من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) فقط، ضمن تغطية واسعة تشمل أكثر من 100 دولة حول العالم، موزعة على وجهات رئيسية في أوروبا، وآسيا، والأمريكيتين، والشرق الأوسط، وبالاعتماد على أفضل الشبكات المتاحة في كل دولة.

وتقدم “Voya” بديلاً عملياً لحلول التجوال التقليدية، من حيث سهولة التفعيل، ووضوح التجربة، وشفافية التكلفة، والتحكم السلس باستخدام البيانات، دون مفاجآت غير متوقعة، وذلك ضمن منظومة رقمية متكاملة تعتمد على الإدارة الذاتية والدفع الإلكتروني الآمن.

وتتميّز الخدمة بكونها متاحة للجميع، سواء لعملاء أمنية أو لمستخدمي أي شبكة أخرى، داخل الأردن أو خارجه، ما يجعلها خياراً عملياً لكل من يزور المملكة أو يغادرها، ويبحث عن اتصال رقمي موثوق أينما كان. كما تستند “Voya” إلى قدرات Beyon الإقليمية والعالمية، مع توفير دعم فني متواصل على مدار الساعة عبر التطبيق أو من خلال واتساب، لتعزيز راحة المسافرين وثقتهم بالخدمة.

وفي تعليقه على الإطلاق، قال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية فيصل الجلاهمة: “يمثل إطلاق Voya محطة مهمة في مسيرة أمنية بعد إعادة إطلاق علامتها التجارية، ويعكس رؤيتنا للتحول إلى شركة اتصالات رقمية تقودها التجربة وتبني حلولها على الابتكار والمرونة. نركز على تقديم خدمات تواكب احتياجات الناس اليوم، وتوفر لهم اتصالاً سلساً يتجاوز الحدود، ضمن منظومة رقمية متكاملة.”

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي التجاري في شركة أمنية خلدون سويدان: “صُممت Voya لتقديم تجربة تجوال واضحة وسهلة، تبدأ من لحظة الشراء وحتى الاستخدام في وجهة السفر. حرصنا على أن تكون الخدمة مرنة وسريعة التفعيل، مع الاعتماد على شبكات موثوقة ودعم فني متواصل، بما يمنح المسافرين تجربة اتصال يمكن الاعتماد عليها.”

ويعكس إطلاق “Voya” دور أمنية في دعم التحول الرقمي، وتعزيز تجربة السفر والسياحة، والمساهمة في ترسيخ مكانة الأردن كسوق متقدم في مجال الاتصالات الرقمية، من خلال تقديم حلول عالمية بمعايير حديثة، تنطلق من الأردن إلى العالم.

وتؤكد أمنية أن خدمة “Voya” تشكل إحدى الركائز الأساسية في مسارها نحو تقديم حلول اتصال رقمية عابرة للحدود، تواكب متطلبات الحياة اليومية، وتدعم طموحها في تقديم تجارب اتصال أكثر ذكاءً ومرونة.