ارتفاع قياسي لأسعار الذهب في الأردن: غرام 21 يبلغ 90.5 دينار لأول مرة

وطنا اليوم:واصلت أسعار الذهب جنونها في السوق المحلية الأردنية صباح اليوم الثلاثاء، لتسجل قفزة تاريخية غير مسبوقة، حيث كسر سعر غرام الذهب من عيار 21 حاجز التسعين دينارا لأول مرة، مرتفعا بمقدار 1.40 دينار عن تسعيرة يوم أمس.

ووفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، حلق سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر تداولا في المملكة، ليصل إلى رقم قياسي جديد عند 90.50 دينار، في حين بلغ سعر شرائه من المواطنين 86.80 دينار.

أما بالنسبة للعيارات الأخرى، فقد واصل سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 صعوده الصاروخي مسجلا 103.200 دينار، وسعر شرائه 100.000 دينارا. كما قفز سعر بيع غرام عيار 18 ليتجاوز حاجز الثمانين دينارا ويبلغ 80.200 دينار، وسعر شرائه 74.100 دينار. ووصل سعر بيع غرام عيار 14 إلى 62.500 دينار، وسعر شرائه 56.000 دينار.