هجوم جوي روسي على أوكرانيا.. وانقطاع الكهرباء في كييف

وطنا اليوم:فيما تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية، أكدت وزارة الطاقة ⁠الأوكرانية اليوم الثلاثاء أن روسيا هاجمت مجدداً ‍قطاع ‍الطاقة في ‍أوكرانيا، ⁠مما ‌أدى ⁠إلى ‍انقطاع التيار الكهربائي في ⁠عدد من ‌المناطق منها العاصمة كييف ‍والمنطقة المحيطة بها.

كان الجيش الأوكراني أعلن في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء أن روسيا ‍شنت هجوماً جوياً على كييف، ⁠وذلك بعد يومين من انتهاء جولة محادثات السلام التي قادتها الولايات المتحدة في ميامي يوم الأحد.

وقالت الإدارة العسكرية في ‍كييف على تطبيق تيليجرام “تعمل ‍قوات الدفاع الجوي ‍على القضاء ⁠على ‌التهديد في سماء ⁠العاصمة”، ‍وحثت السكان على البقاء في الملاجئ ⁠لحين إعطاء الضوء الأخضر لهم بالخروج.

ولم ‌يذكر المسؤولون حتى الآن ما إذا كان الهجوم أسفر عن سقوط قتلى ‍أو مصابين أو تسبب في وقوع أضرار

من جانبها، ‍قالت القوات المسلحة ‍في وارسو، العضو في حلف شمال الأطلسي، إنه تم إطلاق طائرات بولندية وأخرى ⁠حليفة في وقت مبكر اليوم الثلاثاء لضمان سلامة المجال الجوي بعد أن شنت روسيا غارات جوية على ‍غرب أوكرانيا بالقرب من الحدود ‍مع بولندا.

وذكرت قيادة ‍العمليات ⁠بالقوات ‌المسلحة البولندية في ⁠منشور ‍على موقع إكس “انطلقت طائرات ⁠مقاتلة، ووضعت أنظمة الدفاع الجوي الأرضية

وأنظمة ‌الاستطلاع بالرادار في حالة تأهب قصوى”.

وأضافت “هذه الإجراءات وقائية بطبيعتها ‍وتهدف إلى تأمين وحماية المجال الجوي، خاصة في الأماكن المتاخمة للمناطق المهددة”.