صلاح يقود مصر للفوز 2-1 على زيمبابوي بكأس الأمم الإفريقية

وطنا اليوم:جنب مهاجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح منتخب بلاده مصر مفاجأة مدوية في مستهل مشواره في النسخة الخامسة والثلاثين من كأس الأمم الإفريقية في المغرب عندما سجل له هدف الفوز وقلب الطاولة على زيمبابوي 2-1 الاثنين في أغادير في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

وتقدمت زمبابوي بهدف برينس دوبي (20)، وسنحت لها أكثر من فرصة للتعزيز، قبل أن يدرك جناح مانشستر سيتي الإنجليزي عمر مرموش (64) التعادل، ثم سجل صلاح الذي يشارك في الكأس القارية بعد صدام مع مدربه الهولندي في ليفربول آرنه سلوت بعدما أبقاه الأخير على مقاعد البدلاء لثلاث مباريات متتالية، هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وتدين مصر بفوزها إلى مرموش الذي اختير أفضل لاعب في المباراة بعدما سجل الهدف الأول وصنع الثاني لصلاح الذي لم يشكل خطورة كبيرة على دفاع زمبابوي إلا فيما ندر من الفرص.

وتقاسمت مصر صدارة المجموعة مع جنوب إفريقيا التي تغلبت على أنغولا بالنتيجة ذاتها في مراكش.

وتلتقي مصر مع جنوب إفريقيا في قمة نارية في الجولة الثانية الجمعة المقبل في أغادير، فيما تلعب زمبابوي مع أنغولا في اليوم ذاته في مراكش.

“لم نكن محظوظين”

وسيطر المنتخب المصري على المباراة منذ بدايتها، وشهدت الدقائق العشر الأولى أكثر من فرصة سانحة للتسجيل عبر صلاح وإمام عاشور لكن دفاع زمبابوي تصدى للمحاولات، في الوقت الذي فرض فيه ثلاثي وسط ملعب الفراعنة عاشور وحمدي فتحي ومروان عطية سيطرتهم على منطقة صناعة اللعب.

وقال مدرب الفراعنة حسام حسن عقب الفوز “لقد صعَّبنا المباراة على أنفسنا، لم نكن محظوظين في الفرص الأولى بسبب قلة التركيز وعدم الإصرار على الفرصة مما منح لاعبي زمبابوي الثقة ومبادلتنا الهجمات وحتى هز شباكنا”.

وأضاف “حذرت اللاعبين من هذا السيناريو قبل المباراة. لقد خلقنا فرصا كثيرة في الشوطين، وهذا الفوز الصعب جاء في الوقت المناسب حتى يعرف اللاعبون أن البطولة ليست سهلة ولن يكون هناك مباراة سهلة”.

وتابع “كان يتعين علينا تفادي استقبال شباكنا للهدف. سنطوي صفحة هذه المباراة ونبدأ التركيز على مواجهة جنوب إفريقيا”.

فوز ثمين لجنوب إفريقيا

وتقدمت زمبابوي حين أرسل إيمانويل جالاي كرة بينية إلى دوبي الذي راوغ حسام عبد المجيد داخل المنطقة وسددها أرضية سكنت شباك محمد الشناوي (20).

وقام حسام حسن بتغيير مبكر عندما دفع بمصطفى محمد بدلا من إمام عاشور (32)، لكنه انتظر حتى الدقيقة 64 لإدراك التعادل بواسطة مرموش بتوغل وتسديدة قوية في سقف الشباك، قبل أن يخطف صلاح هدف الفوز إثر رأسية لمرموش هيأها لنفسه وسددها من مسافة قريبة داخل المرمى.

وفي المجموعة ذاتها، قاد مهاجم بيرنلي الإنجليزي لايل فوستر منتخب بلاده جنوب إفريقيا إلى تحقيق فوز ثمين على أنغولا 2-1 في مراكش.

وصنع فوستر الهدف الأول لأوسوين أبوليس (21)، وسجل هدف الفوز في الدقيقة 79، بعدما أدركت أنغولا التعادل بوساطة شو (35).

واستحقت جنوب إفريقيا ثالثة النسخة الأخيرة في ساحل العاج والباحثة عن لقبها الثاني في تاريخها بعد الأول على أرضها عام 1996، لأنها كانت الطرف الأفضل أغلب فترات المباراة، فيما حاولت أنغولا التي تبقى أفضل نتيجة لها ربع النهائي في نسخ 2008، 2010 و2024، على فترات خلق فرص على قلتها من دون جدوى.

داكا ينقذ زامبيا أمام مالي

وفي الدار البيضاء، أنقذ مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي باتسون داكا زامبيا من الخسارة أمام مالي بإدراكه التعادل في الوقت القاتل 1-1 في ختام الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى.

وكانت مالي في طريقها إلى فوز مستحق عندما تقدمت عبر مهاجم أوكسير الفرنسي لاسين سينايوكو في الدقيقة 61، لكن داكا أدرك التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع.

وكان المغرب تغلّب على جزر القمر في المباراة الافتتاحية ضمن المجموعة ذاتها.

وتلتقي مالي مع المغرب الجمعة على ملعب مولاي عبدالله في الرباط، فيما تلعب زامبيا مع جزر القمر في الدار البيضاء في اليوم ذاته.