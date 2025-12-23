بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

غرفة تجارة الأردن: منحة تدريبية في إيطاليا لخريجي الجامعات

ساعة واحدة ago
غرفة تجارة الأردن: منحة تدريبية في إيطاليا لخريجي الجامعات

وطنا اليوم:أكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، ان الغرفة تبنّت، بالتنسيق مع اتحاد الغرف العربية والغرفة التجارية العربية الإيطالية المشتركة، مبادرة ممولة من الحكومة الإيطالية لإطلاق برنامج تعليمي–تدريبي متكامل موجّه لخريجي الجامعات الأردنية، بما يعزز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل محليا ودوليا.
واوضح انه تم الاتفاق مع رئيس الغرفة التجارية العربية الإيطالية المشتركة بيترو رامبينو، لتخصيص منحة تدريبية متكاملة لخريجي الجامعات من حملة الشهادات الجامعية الأولى والذين تقل أعمارهم عن ٣٥ عاما ، للالتحاق ببرامج تدريب وتأهيل مهني وتخصصي في إيطاليا لمدة عام.
وجاء ذلك خلال لقاء عقد على هامش انعقاد الدورة (136) لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، التي عُقدت في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور الأمين العام للاتحاد الدكتور خالد حنفي، حيث جرى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن وإيطاليا.
وحسب بيان للغرفة اليوم الثلاثاء، أوضح الحاج توفيق أن الاتفاق يأتي في إطار دعم جهود التشغيل وبناء القدرات البشرية وفق متطلبات سوق العمل، مشيرا إلى أن
وأضاف أن البرنامج يعتمد منهجية تبدأ من احتياجات سوق العمل باعتبارها نقطة الانطلاق، من خلال تحديد المهارات المطلوبة والوظائف المستهدفة، ثم تصميم المسارين التعليمي والتدريبي بما يحقق المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات جهات التوظيف، لافتًا إلى أن البرنامج يجمع بين التأهيل المعرفي المتخصص والتدريب العملي داخل بيئات العمل الفعلية.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تندرج ضمن جهود الغرفة لتوسيع آفاق التعاون مع المؤسسات الاقتصادية العربية والدولية، والاستفادة من التجارب المتقدمة في مجالات التدريب والتأهيل المهني، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على تلبية متطلبات الاقتصاد الوطني.
وحسب الحاج توفيق، يحصل الخريجون المشاركون في البرنامج على شهادة معتمدة من الاتحاد الأوروبي، بما يؤهلهم للعمل في سوق العمل العالمي ويعزز فرص تشغيلهم وتنقلهم المهني عبر الحدود.
واكد انه من المقرر أن تستقبل إيطاليا أول دفعة من الخريجين في اذار 2026، إيذانا ببدء التنفيذ العملي للبرنامج بالتعاون مع مؤسسات تعليمية وتدريبية إيطالية.
وفيما يتعلق بتفاصيل المنحة المقدمة في إطار المبادرة، قال الحاج توفيق انها تشمل: تحمّل كامل لتكاليف السفر الدولي للمشاركين، تغطية نفقات الإقامة والمعيشة طوال مدة البرنامج، صرف منحة مالية للمستفيدين، يتم تحديد قيمتها بالتنسيق مع الجامعات التابع لها الخريجون، إتاحة الالتحاق بالبرنامج دون أعباء مالية، في إطار دعم حكومي إيطالي مباشر لبناء القدرات وفق احتياجات سوق العمل
تُعدّ غرفة التجارة العربية الإيطالية المشتركة منصة مؤسسية فاعلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية وإيطاليا، وقد تأسست عام 2015 بدعم من المؤسسات الإيطالية وتحظى باعتراف ومساندة السفارات العربية في روما. وتعمل الغرفة على تنمية التبادل التجاري والاستثماري وبناء شراكات فاعلة بين القطاعين الخاصين العربي والإيطالي عبر تنظيم الفعاليات الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات المشتركة ونقل التكنولوجيا، وتُشارك غرفة تجارة الأردن في عضوية مجلس إدارة الغرفة، بما يعكس دورها في دعم التعاون الاقتصادي العربي–الإيطالي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:41

ارتفاع قياسي لأسعار الذهب في الأردن: غرام 21 يبلغ 90.5 دينار لأول مرة

10:33

صندوق النقد الدولي : الأردن قادر على سداد ديونه

10:32

القاضي يتسلم تقرير ديوان المحاسبة

10:27

فنان سوداني ينزع ثيابه في عرض مسرحي حاشد

10:21

هجوم جوي روسي على أوكرانيا.. وانقطاع الكهرباء في كييف

10:11

ترامب يحاول الدفاع عن بيل كلينتون بعد ظهور صورته في ملفات إبستين

10:03

صلاح يقود مصر للفوز 2-1 على زيمبابوي بكأس الأمم الإفريقية

09:57

ادارة ترامب تغري المهاجرين بـ3000 دولار وتذكرة مجانية مقابل الترحيل الذاتي

09:51

وفيات الثلاثاء 23 – 12 – 2025

09:41

نائب يفجر مفاجأة حول عدد السيارات غير المرخصة في الأردن

09:30

الدكتور محمد الهواوشة يكتب: أراضي عمرة… حين يصبح الصمت سؤالا بحد ذاته

09:27

مشاورات أمريكية مكثفة لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة

وفيات
وفيات الثلاثاء 23 – 12 – 2025وفيات الإثنين 22 – 12 – 2025وفيات الأحد 21 – 12 – 2025وفيات الجمعة 19 – 12 – 2025وطنا اليوم تعزي العميد حيدر الشبول بوفاة والده