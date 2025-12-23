غرفة تجارة الأردن: منحة تدريبية في إيطاليا لخريجي الجامعات

وطنا اليوم:أكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، ان الغرفة تبنّت، بالتنسيق مع اتحاد الغرف العربية والغرفة التجارية العربية الإيطالية المشتركة، مبادرة ممولة من الحكومة الإيطالية لإطلاق برنامج تعليمي–تدريبي متكامل موجّه لخريجي الجامعات الأردنية، بما يعزز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل محليا ودوليا.

واوضح انه تم الاتفاق مع رئيس الغرفة التجارية العربية الإيطالية المشتركة بيترو رامبينو، لتخصيص منحة تدريبية متكاملة لخريجي الجامعات من حملة الشهادات الجامعية الأولى والذين تقل أعمارهم عن ٣٥ عاما ، للالتحاق ببرامج تدريب وتأهيل مهني وتخصصي في إيطاليا لمدة عام.

وجاء ذلك خلال لقاء عقد على هامش انعقاد الدورة (136) لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، التي عُقدت في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور الأمين العام للاتحاد الدكتور خالد حنفي، حيث جرى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن وإيطاليا.

وحسب بيان للغرفة اليوم الثلاثاء، أوضح الحاج توفيق أن الاتفاق يأتي في إطار دعم جهود التشغيل وبناء القدرات البشرية وفق متطلبات سوق العمل، مشيرا إلى أن

وأضاف أن البرنامج يعتمد منهجية تبدأ من احتياجات سوق العمل باعتبارها نقطة الانطلاق، من خلال تحديد المهارات المطلوبة والوظائف المستهدفة، ثم تصميم المسارين التعليمي والتدريبي بما يحقق المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات جهات التوظيف، لافتًا إلى أن البرنامج يجمع بين التأهيل المعرفي المتخصص والتدريب العملي داخل بيئات العمل الفعلية.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تندرج ضمن جهود الغرفة لتوسيع آفاق التعاون مع المؤسسات الاقتصادية العربية والدولية، والاستفادة من التجارب المتقدمة في مجالات التدريب والتأهيل المهني، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على تلبية متطلبات الاقتصاد الوطني.

وحسب الحاج توفيق، يحصل الخريجون المشاركون في البرنامج على شهادة معتمدة من الاتحاد الأوروبي، بما يؤهلهم للعمل في سوق العمل العالمي ويعزز فرص تشغيلهم وتنقلهم المهني عبر الحدود.

واكد انه من المقرر أن تستقبل إيطاليا أول دفعة من الخريجين في اذار 2026، إيذانا ببدء التنفيذ العملي للبرنامج بالتعاون مع مؤسسات تعليمية وتدريبية إيطالية.

وفيما يتعلق بتفاصيل المنحة المقدمة في إطار المبادرة، قال الحاج توفيق انها تشمل: تحمّل كامل لتكاليف السفر الدولي للمشاركين، تغطية نفقات الإقامة والمعيشة طوال مدة البرنامج، صرف منحة مالية للمستفيدين، يتم تحديد قيمتها بالتنسيق مع الجامعات التابع لها الخريجون، إتاحة الالتحاق بالبرنامج دون أعباء مالية، في إطار دعم حكومي إيطالي مباشر لبناء القدرات وفق احتياجات سوق العمل

تُعدّ غرفة التجارة العربية الإيطالية المشتركة منصة مؤسسية فاعلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية وإيطاليا، وقد تأسست عام 2015 بدعم من المؤسسات الإيطالية وتحظى باعتراف ومساندة السفارات العربية في روما. وتعمل الغرفة على تنمية التبادل التجاري والاستثماري وبناء شراكات فاعلة بين القطاعين الخاصين العربي والإيطالي عبر تنظيم الفعاليات الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات المشتركة ونقل التكنولوجيا، وتُشارك غرفة تجارة الأردن في عضوية مجلس إدارة الغرفة، بما يعكس دورها في دعم التعاون الاقتصادي العربي–الإيطالي.