مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الخريشا وعبيدات

33 ثانية ago
وطنا اليوم –  مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشيرتي الخريشا والعبيدات.

ففي لواء الموقر، نقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء المرحومين محمد نايف حديثه الخريشا والمهندس راشد بدر الخريشا، إلى ذوي الفقيدين وإلى عموم عشيرة الخريشا، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.

كما نقل العيسوي تعازي ومواساة إلى عشيرة العبيدات بوفاة المرحوم سيف الدين عبيدات، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

 


