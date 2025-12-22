سلطة العقبة: السيطرة على حريق مكب نفايات قديم بين الجبال.. ولا إصابات

وطنا اليوم:أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن اندلاع حريق في مكب النفايات ‏القديم الواقع بين الجبال، ناجم عن اشتعال كميات من النفايات البلاستيكية المتراكمة منذ ‏سنوات، ما أدى إلى تصاعد كثيف للأدخنة في الموقع.‏

وأكدت السلطة أن كوادر الدفاع المدني، وبالتعاون المباشر مع فرقها الميدانية ومحافظة العقبة ‏والجهات المعنية، تحركت على الفور للتعامل مع الحريق، حيث جرى تطويق النيران والسيطرة ‏عليها تدريجيا، دون تسجيل أي إصابات بشرية.‏

وأوضحت أن الجهود المشتركة تركزت على منع امتداد الحريق إلى مناطق مجاورة، وضمان ‏عدم تأثير الأدخنة على التجمعات السكنية القريبة، مشددة أن الوضع تحت السيطرة، وأن فرق ‏الطوارئ عملت على مراقبة أي بؤر محتملة للاشتعال وإخمادها بشكل كامل، مؤكدة أن السلامة ‏العامة للمواطنين تبقى أولوية قصوى. ‏

وطمأنت الأهالي بأن الجهات المختصة تتابع الموقف لحظة بلحظة، وتعمل على تقييم الأثر ‏البيئي للحريق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.‏