وطنا اليوم:أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن اندلاع حريق في مكب النفايات القديم الواقع بين الجبال، ناجم عن اشتعال كميات من النفايات البلاستيكية المتراكمة منذ سنوات، ما أدى إلى تصاعد كثيف للأدخنة في الموقع.
وأكدت السلطة أن كوادر الدفاع المدني، وبالتعاون المباشر مع فرقها الميدانية ومحافظة العقبة والجهات المعنية، تحركت على الفور للتعامل مع الحريق، حيث جرى تطويق النيران والسيطرة عليها تدريجيا، دون تسجيل أي إصابات بشرية.
وأوضحت أن الجهود المشتركة تركزت على منع امتداد الحريق إلى مناطق مجاورة، وضمان عدم تأثير الأدخنة على التجمعات السكنية القريبة، مشددة أن الوضع تحت السيطرة، وأن فرق الطوارئ عملت على مراقبة أي بؤر محتملة للاشتعال وإخمادها بشكل كامل، مؤكدة أن السلامة العامة للمواطنين تبقى أولوية قصوى.
وطمأنت الأهالي بأن الجهات المختصة تتابع الموقف لحظة بلحظة، وتعمل على تقييم الأثر البيئي للحريق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
سلطة العقبة: السيطرة على حريق مكب نفايات قديم بين الجبال.. ولا إصابات
