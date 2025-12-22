بنك القاهرة عمان
مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر يزور دير علا ويلتقي وجهاء

وطنا اليوم:زار مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، اليوم الاثنين، لواء دير علا بمحافظة البلقاء، والتقى مواطنين ووجهاء وممثلين عن مختلف العشائر في اللواء.
ونقل البلوي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد للحضور.
من جانبهم، رحب الحضور بزيارة مستشار جلالة الملك، وأكدوا اعتزازهم بمواقف جلالة الملك والأردن في دعم القضايا العربية.
وتحدث الحضور خلال الجلسة عن عدد من القضايا التي تخص أهالي اللواء، مشيدين بالحرص الملكي على التواصل مع المواطنين.
ويأتي هذا اللقاء ضمن برنامج التواصل مع العشائر في جميع المحافظات بتوجيهات ملكية


