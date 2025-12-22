بنك القاهرة عمان
وزير التعليم العالي والبحث العلمي محافظة يلتقي السفير الفرنسي في عمان

47 ثانية ago
وطنا اليوم:التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة في مكتبه في حرم الوزارة اليوم الاثنين سعادة سفير الجمهورية الفرنسية في عمان السيد فرانك جيليه ، حيث تم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات التي تربط بين الجانبين الصديقين، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، إضافةً إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تبادل الخبرات الأكاديمية، وتبادل الطلبة، وتوسيع آفاق التعاون بين الجامعات والمؤسسات التعليمية، إضافةً إلى التوسع في تدريس اللغة الفرنسية في الجامعات الأردنية، وضمن مناهج الثانوية العامة الأردنية/المسار المهني خاصةً في برنامج السفر والسياحة، وذلك لإكساب الطلبة العاملين في هذا القطاع مزيداً من المهارات اللغوية، وقد حضر اللقاء السيد مهند الخطيب المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي/الناطق الإعلامي باسم الوزارة.


