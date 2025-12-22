المستشفى الميداني الأردني غزة/8 يُجري عملية جراحية نوعية ناجحة

وطنا اليوم:أجرت الطواقم الطبية في المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/8، الأحد، عملية جراحية نوعية لمريض يبلغ من العمر 21 عاما، يعاني من تضخّم في الطحال نتيجة إصابته بفقر الدم (الثلاسيميا).

وقال قائد قوة المستشفى، الاثنين، إنّ “الكوادر الطبية والتمريضية تمكنت من إجراء العملية بكفاءة عالية، في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها المستشفى لتقديم خدمات طبية متقدّمة للأشقاء في قطاع غزة، رغم التحديات والظروف الصعبة”، موضحا أن العملية نُفذت على يد فريق طبي متخصص وبمشاركة كوادر التخدير والعمليات.

وبيّن اختصاصي الجراحة العامة أن الحالة استدعت تدخلاً جراحياً عاجلاً بسبب اعتماد المريض على نقل الدم بشكل أسبوعي، ما أدى إلى تراكم الحديد في الجسم وتأثيره على عضلة القلب، حيث جرى استئصال الطحال كاملاً بعد استكمال الإجراءات الطبية اللازمة، وقد تكللت العملية بالنجاح.

وعبّر ذوو المريض عن شكرهم وتقديرهم، مثمّنين الجهود الإنسانية والطبية التي تبذلها طواقم المستشفى الميداني الأردني في التخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة.