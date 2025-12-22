بنك القاهرة عمان
وزير العمل للشباب: الأجور ترتفع كلما زادات مهاراتكم

15 ثانية ago
وطنا اليوم:أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني/وزير العمل الدكتور خالد البكار أن المؤسسة تعمل بشكل مستمر على تطوير البرامج التدريبية لتلبي المتطلبات المتسارعة لسوق العمل، إضافة إلى تطوير البيئة التدريبية لتصبح أكثر جاذبية للشباب الأردني ذكوراً وإناثاً يرافق ذلك تطوير للبنى التحتية لمعاهد المؤسسة مراكزها التدريبية في كافة محافظات المملكة.
وشدد الوزير خلال تفقده اليوم الإثنين معهد تدريب مهني عين الباشا يرافقه مدير عام مؤسسة التدريب المهني بالوكالة المهندس رأفت الصوافين على أهمية تميكن الشباب بالمهارات والقدرات المطلوبة بحسب كل قطاع، لأن قيمة الأجر الذي سيحصل عليه الباحث أوالباحثة عن العمل ترتفع بقدر ما يملك الشخص من مهارات تخص فرصة العمل التي حصل عليها.
ولفت إلى ضرورة توفير برامج تدريبية بالشراكة مع القطاع الخاص في قطاعات التعدين والألبسة والمحيكات والقطاع الزراعي.
واستمع الوزير خلال جولته إلى ملاحظات المتدربين والعاملين في المعهد، والتي تناولت احتياجاتهم التدريبية ومقترحاتهم لتحسين بيئة التدريب، وتحديث المعدات، وتعزيز آليات الربط مع سوق العمل، مؤكدًا أهمية الأخذ بهذه الملاحظات ضمن نهج التحسين المستمر الذي تنتهجه المؤسسة.
من جهته، أكد مدير عام مؤسسة التدريب المهني بالوكالة، المهندس رأفت الصوافين، أن المؤسسة تعمل وفق خطة شاملة لتطوير البرامج التدريبية وتحديث البنية التحتية لمعاهدها، بما يضمن توفير تدريب نوعي يواكب متطلبات سوق العمل ويعزز جاهزية المتدربين للانخراط فيه.
وأشار الصوافين إلى أن معهد تدريب مهني عين الباشا يُعد من المعاهد التي تشهد تطويرًا مستمرًا في المختبرات والتجهيزات، إلى جانب التركيز على التدريب التطبيقي وربط المتدربين بالقطاعات الاقتصادية الواعدة


