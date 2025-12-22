الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن يشارك في ختام مؤتمر نموذج الأمم المتحدة في جامعة الحسين التقنية

بنك القاهرة عمان
وطنا اليوم:أعلنت أورنج الأردن عن رعايتها لمؤتمر نموذج الأمم المتحدة (MUN) الذي نظمته جامعة الحسين التقنية، بمشاركة أكثر من 250 طالباً جامعياً. وتأتي هذه الرعاية ضمن التزام الشركة الراسخ بتمكين الشباب، وتعزيز مهاراتهم القيادية والفكرية، ودعم المبادرات الجامعية التي تُحدث أثراً إيجابياً على المجتمع.
ركز المؤتمر على تعميق فهم المشاركين للشؤون الدولية، وتطوير مهارات التفاوض وحل النزاعات وفن الإلقاء، إلى جانب تعزيز التفكير النقدي والابتكار، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التي تركز عليها أورنج الأردن. وتعكس هذه الرعاية استراتيجية أورنج العالمية “قيادة المستقبل”، وأهداف المجموعة التي تسعى إلى تحقيق صفر انبعاثات كربون بحلول عام 2040، مما يعزز التزامها بتوفير منصات حقيقية للشباب للتعلم والابتكار والمشاركة الفاعلة في صناعة مستقبلٍ مستدام.
وخلال الحفل الختامي للمؤتمر، ألقى الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، المهندس فيليب منصور، كلمة أكد فيها أهمية الاستثمار في قدرات الشباب وتمكينهم ليكونوا شركاء فاعلين في صناعة مستقبل مبتكر وقادرين على مواكبة تحديات الغد. وأشار إلى أن دعم مؤتمر نموذج الأمم المتحدة يجسّد التزام الشركة المستمر بتوفير منصات حقيقية تتيح للشباب التعبير عن أفكارهم والمشاركة الفاعلة في صناعة القرار، لافتاً إلى أن شباب اليوم هم شركاؤنا في بناء مجتمع أكثر استدامة وابتكاراً. كما أعرب عن فخره بكون أورنج الأردن جزءاً من رحلتهم نحو إحداث أثر إيجابي ومستدام.
ومن الجدير بالذكر أن رعاية الشركة لهذا المؤتمر تأتي امتداداً لشراكتها الفاعلة مع جامعة الحسين التقنية، وتعكس التزامها بتمكين الطلاب ومنحهم منصة واقعية للحوار وصناعة القرار في إطار نموذج الأمم المتحدة (MUN).
لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo


