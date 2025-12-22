كنز غذائي على طبقك.. ماذا تفعل السبانخ بجسمك؟

وطنا اليوم:يُعدّ السبانخ من أفضل المصادر الطبيعية للنترات، التي يستخدمها الجسم لإنتاج أكسيد النيتريك، وهو مركّب مهم للحفاظ على تدفّق دم صحي. وقد ارتبط تناول الخضراوات الغنية بالنترات بتحسّن ضغط الدم.

كما يمدّ السبانخ الجسم بالمغنيسيوم وحمض الفوليك، اللذين يساهمان في إنتاج أكسيد النيتريك، إضافة إلى البوتاسيوم الذي يساعد على انتظام ضربات القلب ودعم توازن الصوديوم وضبط ضغط الدم.

وقد يسهم فيتامين K الموجود في السبانخ في الحد من ترسّب الكالسيوم في الشرايين.

يخفف التوتر والالتهاب

يحتوي السبانخ على مضادات أكسدة وفلافونويدات ومركّبات نباتية تحمي الخلايا من الإجهاد التأكسدي وأضرار الجذور الحرة.

ويوفّر فيتامين C والكلوروفيل والبيتا-كاروتين، إضافة إلى حمض ألفا ليبويك.

وقد يساعد تقليل الالتهاب المزمن في الجسم على خفض خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري والتهاب المفاصل وأمراض القلب، وكذلك إبطاء الشيخوخة المبكرة.

قد يساهم في الوقاية من السرطان

رغم أن كثيرًا من الدراسات أُجريت على نماذج مخبرية أو حيوانية، فقد بحث العلماء في بعض المركّبات النباتية الموجودة في السبانخ لاحتمال امتلاكها خصائص مضادة للسرطان.

وأشارت إحدى الدراسات إلى أن السبانخ قد يحسّن صحة الأمعاء، ما قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون. كما قد تلعب مضادات الأكسدة فيه دورًا في الحماية من التلف الخلوي المرتبط بزيادة احتمالات السرطان.

يعزز صحة الجهاز الهضمي

تساعد الألياف الموجودة في السبانخ على تحسين الهضم، إذ يحتوي على ألياف غير قابلة للذوبان تضيف حجمًا للبراز، وألياف قابلة للذوبان تسهّل حركة الأمعاء.

يحمي صحة الدماغ

تشير أبحاث إلى أن فيتامين K واللوتين وحمض الفوليك يلعبون أدوارًا مهمة في دعم صحة الدماغ. فحمض الفوليك ضروري لوظائف النواقل العصبية، وقد تساعد مضادات الأكسدة في تقليل الالتهاب العصبي.

وقد يساهم الاستهلاك المنتظم للخضراوات الورقية مثل السبانخ في إبطاء التراجع المعرفي المرتبط بالتقدم في العمر، وربما تقليل خطر الإصابة بأمراض تنكسية مثل ألزهايمر.

يدعم اللياقة البدنية وإنقاص الوزن

السبانخ منخفض السعرات الحرارية، خالٍ من الدهون والكوليسترول، ويحتوي على ألياف تساعد على الشعور بالشبع.

كما تساهم النترات في توسيع الأوعية الدموية، ما يحسّن تدفّق الدم الغني بالأكسجين إلى العضلات أثناء التمارين، ويساعد الجسم على استخدام الطاقة بكفاءة أكبر.