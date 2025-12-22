وظائف شاغرة لدى جامعة فيلادلفيا

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين

فني كاميرات

فني كهرباء

فني دهان

نجار

مواسرجي

وفقا للشروط التالية

أن يكون أردني الجنسية.

خبره لا تقل عن 3 سنوات.

الوثائق المطلوبة

صورة شخصية.

صورة عن بطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة.

صورة عن شهادة الخبرة والدورات الفنية.

السيرة الذاتية والشهادات العلمية إن وجدت.

على من تتوفر لديه الشروط المذكورة أعلاه تقديم الطلب إلكترونياً على موقع جامعة فيلادلفيا/ وظائف ادارية https://alumni.philadelphia.edu.jo/Job_app

او الحضور شخصياً الى دائرة الموارد البشرية في الجامعة .

علماً ان اخر موعد لتقديم الطلبات نهاية دوام يوم الاربعاء 7/1/2026