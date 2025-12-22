بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

وظائف شاغرة لدى جامعة فيلادلفيا

43 ثانية ago
وظائف شاغرة لدى جامعة فيلادلفيا

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين
فني كاميرات
فني كهرباء
فني دهان
نجار
مواسرجي
وفقا للشروط التالية
أن يكون أردني الجنسية.
خبره لا تقل عن 3 سنوات.
الوثائق المطلوبة
صورة شخصية.
صورة عن بطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة.
صورة عن شهادة الخبرة والدورات الفنية.
السيرة الذاتية والشهادات العلمية إن وجدت.
على من تتوفر لديه الشروط المذكورة أعلاه تقديم الطلب إلكترونياً على موقع جامعة فيلادلفيا/ وظائف ادارية https://alumni.philadelphia.edu.jo/Job_app
او الحضور شخصياً الى دائرة الموارد البشرية في الجامعة .
علماً ان اخر موعد لتقديم الطلبات نهاية دوام يوم الاربعاء 7/1/2026


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:05

افتتاح الموسم الخامس لمعرض الفن التشكيلي العربي “الفن ثقافة وتاريخ الشعوب”

12:02

جامعة البترا تحصد المركز الثالث وجائزة أفضل فكرة في خدمة المجتمع بأولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي للجامعات 2025

12:00

زين كاش راعي التكنولوجيا المالية لماراثون دعم أطفال طيف التوحد

11:47

وزير البيئة: تركيب 300 كاميرا لرصد رمي النفايات وتفعيل غرامات الـ 500 دينار

11:43

تشكيل غرفة عمليات لمتابعة إجراءات سير امتحانات الثانوية العامة

11:36

صندوق النقد يحذر: رواتب تقاعد الضمان قد تتجاوز الاشتراكات دون إصلاحات

11:26

تعيين رؤساء البلديات أم انتخابهم؟

10:51

مقتل جنرال روسي بارز في موسكو.. والأنظار تتجه نحو كييف

10:39

مقتل 15 شخصا وإصابة آخرين في حادث انقلاب حافلة سياحية بشرق إندونيسيا

10:32

البنك الأوروبي للتنمية يوافق على تمويل جديد لتغطية الخلية الخامسة في مكب الغباوي

10:27

النائب أبو هنية: مناقشة اتفاقيات التعدين حق مشروع

10:22

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في السوق المحلية

وفيات
وفيات الإثنين 22 – 12 – 2025وفيات الأحد 21 – 12 – 2025وفيات الجمعة 19 – 12 – 2025وطنا اليوم تعزي العميد حيدر الشبول بوفاة والدهوفيات اليوم الخميس 18 – 12 – 2025