جامعة البترا تحصد المركز الثالث وجائزة أفضل فكرة في خدمة المجتمع بأولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي للجامعات 2025

وطنا اليوم:حصلت جامعة البترا على المركز الثالث في محور “خدمة المجتمع”، إلى جانب جائزة “أفضل فكرة خدمة مجتمع”، ضمن فعاليات أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي للجامعات 2025، الذي أطلقته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع شركة “ماسة” للاختبارات الدولية.

وجرى تكريم الفرق الفائزة خلال الحفل الختامي للأولمبياد، الذي رعاه أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمشاركة 58 فريقًا يمثلون 24 مؤسسة تعليم عالٍ أردنية وعربية من الأردن والسعودية والعراق وفلسطين والبحرين، تحت عنوان “الرياضة”.

وحقق فريق جامعة البترا “Valenor” المركز الثالث في محور خدمة المجتمع عن مشروعه “Triad Sportopedia”، الذي ركّز على تعليم اللغة الإنجليزية من خلال توظيف مهارات رياضية متنوعة، شملت الرياضة الوظيفية والذهنية والعصبية. وضم الفريق الطالبات: سارة قوطة، وصبا عوض، وسارة الزعاترة، ولين مهند، ومايا السيد، بإشراف مدربتهن الدكتورة آلاء القطيشات.

كما فاز فريق “Vetra” من جامعة البترا بجائزة “Best Community Service – Idea Comprehension” عن مشروع يهدف إلى الترويج للسياحة الرياضية في الأردن. وضم الفريق الطلبة: إيـزين الحكيم، وآية عبد الله، وتالا غوشة، وجنى الجمل، ومنذر أبو سليم، بإشراف المدرب الدكتور صدام الطويسي، ومتابعة ضابط الارتباط من الجامعة الدكتور لازورد الصغير.

وكرّمت اللجنة المنظمة للأولمبياد رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، تقديرًا لدور الجامعة كشريك نجاح في تنظيم الأولمبياد، ودعمها المتواصل للمبادرات الطلابية المتميزة.

ويُذكر أن كلية الآداب والعلوم في جامعة البترا أشرفت على إعداد وتدريب الطلبة، بإشراف عميد الكلية الأستاذ الدكتور محمود السلمان، وبمشاركة فريق أكاديمي متخصص من قسمي اللغة الإنجليزية والعلوم التربوية