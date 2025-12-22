افتتاح الموسم الخامس لمعرض الفن التشكيلي العربي “الفن ثقافة وتاريخ الشعوب”

وطنا اليوم – افتتح أمين عام وزارة الثقافة، الدكتور نضال الأحمد، مساء اليوم الأحد، في المركز الثقافي الملكي بعمان، معرض الفن التشكيلي العربي “الفن ثقافة وتاريخ الشعوب” في موسمه الخامس.

والمعرض الذي حضر حفل افتتاحه العين الدكتورة سهاد الجندي وسفيرا الكويت حمد المري، وتونس مفيدة الزريبي، ومدير مديرية ثقافة اربد الدكتور سلطان الزغول، ورئيس رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين الدكتور إبراهيم الخطيب وعدد من ممثلي السفارات العربية في الأردن، يأتي بتنظيم جمعية الدار للثقافة والفنون (دار آرت جاليري) بالتعاون مع وزارة الثقافة الأردنية/ مديرية ثقافة اربد، بمشاركة 73 فنانا تشكيليا من الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق والسعودية والكويت وتونس والجزائر والمغرب.

واشتمل المعرض الذي حضر حفل افتتاحه عدد كبير من التشكيليين والمهتمين ويستمر 3 أيام، على 73 عملا فنيا توزعت بين فنون الرسم والتصوير الفوتوغرافي وأعمال الخزف والسيراميك والفخار والنحت.

واتكأت اللوحات المختلفة الأحجام التي وظفت فيها تقنيات ومواد خام متنوعة، على مختلف المدارس التشكيلية، وأبرزها التجريدية والواقعية والانطباعية والتكعيبية، إضافة إلى فنون الرسم على النسيج.