تشكيل غرفة عمليات لمتابعة إجراءات سير امتحانات الثانوية العامة

30 ثانية ago
تشكيل غرفة عمليات لمتابعة إجراءات سير امتحانات الثانوية العامة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التربية والتعليم تشكيل غرفة عمليات في مركز الوزارة، لمتابعة إجراءات سير امتحانات الثانوية العامة لعام 2025 / الامتحان التكميلي.
وبينت الوزارة أن غرفة العمليات سيناط بها استقبال الملاحظات والاستفسارات الواردة من الطلبة والمجتمع المحلي، وإعداد تقرير يومي يتضمن هذه الملاحظات والمعالجات التي تمت عليها.
وعممت الوزارة أرقام هواتف غرفة العمليات على مديري الإدارات في مركز الوزارة ومديري التربية والتعليم، إضافة إلى نشرها للمجتمع المحلي على موقعها الإلكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي:
أرضي (065699916)، (065692368)
خلوي (0791881434)، (0791881435)، (0791881436)، (0791881439)، (0791881450)
تلفاكس (065666492)


