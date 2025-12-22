بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

مقتل جنرال روسي بارز في موسكو.. والأنظار تتجه نحو كييف

43 ثانية ago
مقتل جنرال روسي بارز في موسكو.. والأنظار تتجه نحو كييف

وطنا اليوم:أعلنت السلطات الروسية مقتل جنرال في الجيش الروسي جراء تفجير استهدف سيارته في موسكو اليوم الاثنين.
وقالت هيئة التحقيقات الفدرالية الروسية إن الجنرال القتيل هو الجنرال فانيل سارفاروف، رئيس مديرية التدريب العملياتي التابعة ​لهيئة ‌الأركان العامة الروسية.
وأوضحت الهيئة، التي شكلت لجنة للتحقيق في الحادث، أن أحد ‌الاحتمالات ⁠التي يجري التحقيق فيها هو أن العبوة ‌قد زُرعت من قبل أجهزة أوكرانية في سيارة القتيل.
ووفق موقع “روسيا اليوم”، فإن تقارير إعلامية اشارت إلى أن الانفجار الذي وقع صباح اليوم أدى إلى تضرر عدة مركبات في الجزء الجنوبي من موسكو، وأسفر عن إصابة السائق بجروح خطيرة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:39

مقتل 15 شخصا وإصابة آخرين في حادث انقلاب حافلة سياحية بشرق إندونيسيا

10:32

البنك الأوروبي للتنمية يوافق على تمويل جديد لتغطية الخلية الخامسة في مكب الغباوي

10:27

النائب أبو هنية: مناقشة اتفاقيات التعدين حق مشروع

10:22

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في السوق المحلية

10:18

الصحة العالمية: 100 ألف طفل بغزة معرضون لسوء تغذية حاد

10:12

سعر أونصة الذهب يتجاوز 4400 دولار للمرة الأولى

10:07

بدء حملة رقابية مشددة على المركبات منتهية الترخيص.. عقوبات تصاعدية بانتظار المخالفين

09:59

ترامب يُنهي مهام نحو 30 سفيرا تولوا مهامهم في عهد بايدن

09:53

ضبط مركبة تسير بسرعة 198 كم/ ساعة على الطريق الصحراوي

09:49

وفيات الإثنين 22 – 12 – 2025

09:39

عمّان الأهلية تفوز بثلاث جوائز بأولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي

09:37

إعادة انتخاب أ.د.ساري حمدان نائبا لرئيس الاتحاد الآسيوي لكرة اليد

وفيات
وفيات الإثنين 22 – 12 – 2025وفيات الأحد 21 – 12 – 2025وفيات الجمعة 19 – 12 – 2025وطنا اليوم تعزي العميد حيدر الشبول بوفاة والدهوفيات اليوم الخميس 18 – 12 – 2025