مقتل 15 شخصا وإصابة آخرين في حادث انقلاب حافلة سياحية بشرق إندونيسيا

وطنا اليوم:ذكرت السلطات المحلية أن 15 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 19 آخرون في وقت مبكر من اليوم الإثنين في حادث حافلة سياحية عند تقاطع مخرج طريق “كرابياك” السريع في مدينة سمارانج بمقاطعة جاوة الوسطى في إندونيسيا.

ووفقا لمكتب البحث والإنقاذ في سمارانج، أفادت التقارير أن حافلة الركاب كانت تسير بسرعة عالية عندما فقد السائق السيطرة عليها، مما أدى إلى اصطدام الحافلة بحاجز الطريق وانقلابها.

وقال بوديونو، رئيس مكتب البحث والإنقاذ في سمارانج: “كانت عملية الإخلاء صعبة للغاية لأن بعض الضحايا كانوا محاصرين داخل الحافلة، وكان الوصول إليهم صعبا بسبب الزجاج المحطم”.

وأضاف: “اضطر أفراد الإنقاذ إلى دخول الحافلة المنقلبة، وفتح ممر للوصول إلى الضحايا وإجلائهم بحذر شديد”.

وأكد مكتب البحث والإنقاذ أنه تم إخلاء جميع الضحايا بنجاح ونقلهم إلى المستشفيات المحلية.

وتشهد إندونيسيا، وهي أرخبيل يضم آلاف الجزر في جنوب شرق آسيا، حوادث مرورية مميتة بشكل متكرر، غالبا ما تعزى إلى سوء صيانة المركبات وتهالك البنية التحتية للطرق.