بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

مقتل 15 شخصا وإصابة آخرين في حادث انقلاب حافلة سياحية بشرق إندونيسيا

54 ثانية ago
مقتل 15 شخصا وإصابة آخرين في حادث انقلاب حافلة سياحية بشرق إندونيسيا

وطنا اليوم:ذكرت السلطات المحلية أن 15 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 19 آخرون في وقت مبكر من اليوم الإثنين في حادث حافلة سياحية عند تقاطع مخرج طريق “كرابياك” السريع في مدينة سمارانج بمقاطعة جاوة الوسطى في إندونيسيا.
ووفقا لمكتب البحث والإنقاذ في سمارانج، أفادت التقارير أن حافلة الركاب كانت تسير بسرعة عالية عندما فقد السائق السيطرة عليها، مما أدى إلى اصطدام الحافلة بحاجز الطريق وانقلابها.
وقال بوديونو، رئيس مكتب البحث والإنقاذ في سمارانج: “كانت عملية الإخلاء صعبة للغاية لأن بعض الضحايا كانوا محاصرين داخل الحافلة، وكان الوصول إليهم صعبا بسبب الزجاج المحطم”.
وأضاف: “اضطر أفراد الإنقاذ إلى دخول الحافلة المنقلبة، وفتح ممر للوصول إلى الضحايا وإجلائهم بحذر شديد”.
وأكد مكتب البحث والإنقاذ أنه تم إخلاء جميع الضحايا بنجاح ونقلهم إلى المستشفيات المحلية.
وتشهد إندونيسيا، وهي أرخبيل يضم آلاف الجزر في جنوب شرق آسيا، حوادث مرورية مميتة بشكل متكرر، غالبا ما تعزى إلى سوء صيانة المركبات وتهالك البنية التحتية للطرق.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:32

البنك الأوروبي للتنمية يوافق على تمويل جديد لتغطية الخلية الخامسة في مكب الغباوي

10:27

النائب أبو هنية: مناقشة اتفاقيات التعدين حق مشروع

10:22

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في السوق المحلية

10:18

الصحة العالمية: 100 ألف طفل بغزة معرضون لسوء تغذية حاد

10:12

سعر أونصة الذهب يتجاوز 4400 دولار للمرة الأولى

10:07

بدء حملة رقابية مشددة على المركبات منتهية الترخيص.. عقوبات تصاعدية بانتظار المخالفين

09:59

ترامب يُنهي مهام نحو 30 سفيرا تولوا مهامهم في عهد بايدن

09:53

ضبط مركبة تسير بسرعة 198 كم/ ساعة على الطريق الصحراوي

09:49

وفيات الإثنين 22 – 12 – 2025

09:39

عمّان الأهلية تفوز بثلاث جوائز بأولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي

09:37

إعادة انتخاب أ.د.ساري حمدان نائبا لرئيس الاتحاد الآسيوي لكرة اليد

09:36

عمان الاهلية توقع مذكرة تفاهم مع جامعة بور سعيد الحكومية

وفيات
وفيات الإثنين 22 – 12 – 2025وفيات الأحد 21 – 12 – 2025وفيات الجمعة 19 – 12 – 2025وطنا اليوم تعزي العميد حيدر الشبول بوفاة والدهوفيات اليوم الخميس 18 – 12 – 2025