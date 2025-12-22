البنك الأوروبي للتنمية يوافق على تمويل جديد لتغطية الخلية الخامسة في مكب الغباوي

وطنا اليوم:وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تمويل مشروع بيئي وخدمي في مكب الغباوي لصالح أمانة عمّان الكبرى، عبر قرض بقيمة 6 ملايين دولار أميركي لتمويل أعمال تغطية الخلية الخامسة وربطها بأنظمة التقاط واستغلال غاز المكب.

وبحسب بيانات البنك ، يبلغ حجم كلفة المشروع الإجمالية المقدّرة قرابة 12.5 مليون دولار أميركي (نحو 10.7 ملايين يورو)، فيما يتضمن تمويل البنك الأوروبي قرضا بقيمة 6 ملايين دولار (قرابة 5.2 ملايين يورو) لصالح أمانة عمّان الكبرى، بأجل يصل إلى 12 عاما ويتضمن فترة سماح لعامين.

ويغطي التمويل الجديد المقدم من البنك الأوروبي مكونات محددة ضمن مشروع إدارة النفايات الصلبة في مكب الغباوي، تتمثل في تغطية الخلية الخامسة بما يتيح التقاط انبعاثات غاز الميثان وخفضها/إزالتها.

كما يشمل ربط الخلية الخامسة بنظام استغلال غاز المكب القائم (LFG)، بما يسمح باستخدام الغاز المستعاد في توليد الكهرباء، إضافة إلى تنفيذ نظام لإدارة العصارة داخل الخلية (Leachate management system).

ويُصنَّف الاستثمار كمشروع فرعي ضمن برنامج “المدن الخضراء” لدى البنك الأوروبي، باعتباره استثمارا لاحقا ضمن خطة عمّان للمدينة الخضراء (GCAP)، كما أنه يحفّز تطوير المرحلة الثانية من الخطة ذاتها.

وتهدف الأعمال إلى معالجة المخاطر المرتبطة بالخلية غير المغطاة، والتي تشكل وفق بيانات البنك مخاطر بيئية كبيرة قد تشمل؛ تسرّب العصارة، انبعاثات غاز الميثان، خطر الاشتعال الذاتي، انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة (VOC)، إضافة إلى الروائح.

وإلى جانب الحماية البيئية، يستهدف المشروع دعم استراتيجية أمانة عمّان الكبرى للإدارة المتكاملة للنفايات ونهج “النفايات إلى طاقة”، عبر رفع الاستفادة من توليد الكهرباء من غاز المكب من 4.8 ميغاواط إلى 6.4 ميغاواط، بما يسهم في تعويض قرابة 60% من كلفة كهرباء الأمانة، ودعم مبادئ الاقتصاد الدائري. كما يتضمن تطوير خارطة طريق للاستدامة المالية ضمن GCAP2 لتعزيز الاستقرار المالي طويل الأجل للأمانة.

وأشار البنك الأوروبي إلى أن المشروع يسهم في تعزيز “التحول الأخضر” من خلال تنفيذ طبقة تغطية نهائية للخلية الخامسة التي تضم 15 طبقة نفايات مضغوطة بإجمالي يزيد على 6.7 ملايين طن من النفايات البلدية الصلبة المضغوطة.

ومن المتوقع أن يحدّ المشروع من انبعاثات الميثان وملوثات الهواء التي قد تنفلت إلى الغلاف الجوي أو تتسبب بحوادث محدودة داخل المكب، إلى جانب تعزيز استرداد الطاقة من غاز المكب وزيادة إنتاج الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية المعتمدة بكثافة على الوقود الأحفوري، وفق البنك.

وتأتي الموافقة على التمويل الجديد في إطار معالجة وضع الخلية الخامسة في مكب الغباوي، والتي أطلقت في عام 2018، قبل أن يتجه التمويل الحالي إلى إغلاقها هندسيا وربطها بأنظمة استرداد الغاز وإدارة العصارة، ضمن مسار استكمال الاستثمارات اللاحقة لخطة عمّان للمدينة الخضراء وتحديثها إلى GCAP2، مع إدماج أولويات جديدة تشمل الاعتبارات الرقمية، والمساواة بين الجنسين، وتنمية رأس المال البشري.