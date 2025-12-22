بنك القاهرة عمان
الصحة العالمية: 100 ألف طفل بغزة معرضون لسوء تغذية حاد

14 ثانية ago
الصحة العالمية: 100 ألف طفل بغزة معرضون لسوء تغذية حاد

وطنا اليوم:قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إنه من المرجح أن يعاني أكثر من 100 ألف طفل و37 ألف حامل ومرضع في غزة من سوء تغذية حاد بحلول أبريل/نيسان 2026، موضحا أن مكافحة المجاعة في القطاع لا تزال “هشة للغاية”.
جاء ذلك تعليقا على إعلان وكالات أممية تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، حيث ذكرت أن “ما لا يقل عن 1.6 مليون شخص في غزة يواجهون مستوى مرتفعا من انعدام الأمن الغذائي الحاد حتى منتصف أبريل 2026”.
وحذر غيبريسوس، من أنه في أسوأ السيناريوهات، بما في ذلك تجدد الصراع وتوقف المساعدات الإنسانية، قد يواجه قطاع غزة بأكمله خطر المجاعة بحلول منتصف أبريل/نيسان 2026.
وقال غيبريسوس في منشور على منصة /إكس/ إن التقدم في مكافحة المجاعة بغزة لا يزال هشًا للغاية، مع استمرار معاناة السكان من دمار هائل في البنية التحتية، وانهيار سُبل العيش، وتراجع إنتاج الغذاء المحلي، فضلًا عن القيود المفروضة على العمليات الإنسانية.
وأضاف: “من المتوقع معاناة أكثر من 100 ألف طفل و37 ألف امرأة حامل ومرضع من سوء التغذية الحاد حتى أبريل/نيسان المقبل”.
وأوضح أن 50 بالمئة فقط من المرافق الصحية في غزة تعمل جزئيًا، وتواجه نقصًا في الإمدادات والمعدات الأساسية، والتي غالبا ما تخضع لقيود وإجراءات دخول معقدة.
وشدد المسؤول الأممي على ضرورة الموافقة العاجلة على دخول الإمدادات والمعدات الطبية الأساسية لمستشفيات القطاع لتحسين الخدمات المنقذة للحياة وتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية بغزة.


