سعر أونصة الذهب يتجاوز 4400 دولار للمرة الأولى

27 ثانية ago
سعر أونصة الذهب يتجاوز 4400 دولار للمرة الأولى

وطنا اليوم:ارتفع الذهب والفضة إلى مستويات ‍قياسية اليوم الاثنين مستفيدين من بيانات عمل أميركية ضعيفة وقراءة ‍تضخم ضعيفة عززت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة في يناير/ كانون الثاني.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو ⁠1.4% ليصل إلى 4400 دولار للأونصة عند أعلى مستوى على الإطلاق بحلول الساعة 5:14 بتوقيت غرينتش، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.99% إلى 4430 دولار للأونصة.
وقفزت الفضة في المعاملات الفورية 3.02% لتصل إلى مستوى قياسي مرتفع عند 69.41 دولار للأونصة، وفق “رويترز”.
وارتفع الذهب، وهو ‍أحد أصول الملاذ الآمن التقليدية، 67% لهذا العام، مدفوعا بالتوترات الجيوسياسية والتجارية، ‍والشراء القوي من قبل البنوك ⁠المركزية وآمال انخفاض أسعار ‌الفائدة العام المقبل. وارتفعت الفضة ⁠125% منذ ‍بداية العام.
وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 2.⁠7% على أساس سنوي في نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو ما يقل عن ‌توقعات خبراء اقتصاد استطلعت “رويترز” آراءهم بزيادتها 3.1%.
وتميل الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب إلى الصعود في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة ‍الأخرى، ارتفع البلاتين 2.6% إلى 2028.34 دولار للأونصة وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 17 عاما.
وزاد البلاديوم 3.8% إلى 1772.74 دولار للأونصة وهو ‌أعلى مستوياته منذ نحو ثلاثة أعوام.


