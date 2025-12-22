عمان الاهلية توقع مذكرة تفاهم مع جامعة بور سعيد الحكومية

وطنا اليوم:في إطار السعي لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي على المستويين العربي والدولي، وقّعت جامعة عمّان الأهلية ، ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور ساري حمدان، مذكرة تفاهم مع جامعة بورسعيد الحكومية ممثلة يرئيسها الاستاذ الدكتور شريف يوسف صالح بحضور مجلس عمداء جامعة بور سعيد.

وهدفت الاتفاقية إلى تبادل الخبرات الأكاديمية، وتنفيذ أبحاث علمية مشتركة، وتعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي ، بما يسهم في الارتقاء بالمستوى الأكاديمي والبحثي.

وأكد الأستاذ الدكتور ساري حمدان أهمية هذه الخطوة في فتح آفاق جديدة أمام الطلبة والباحثين، مشيرًا إلى حرص جامعة عمان الأهلية على بناء شراكات استراتيجية مع جامعات عربية متميزة.

من جهته، أعرب الاستاذ الدكتور شريف يوسف صالح رئيس جامعة بور سعيد الحكومية ، عن اعتزازه بهذا التعاون، مؤكدًا أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير التعليم العالي في المنطقة، وتعزيز جسور التواصل الأكاديمي بين المؤسسات العربية، بما يخدم الطلبة ويعزز جودة البحث العلمي.