بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

عمان الاهلية توقع مذكرة تفاهم مع جامعة بور سعيد الحكومية

23 ثانية ago
عمان الاهلية توقع مذكرة تفاهم مع جامعة بور سعيد الحكومية

وطنا اليوم:في إطار السعي لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي على المستويين العربي والدولي، وقّعت جامعة عمّان الأهلية ، ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور ساري حمدان، مذكرة تفاهم مع جامعة بورسعيد الحكومية ممثلة يرئيسها الاستاذ الدكتور شريف يوسف صالح بحضور مجلس عمداء جامعة بور سعيد.
وهدفت الاتفاقية إلى تبادل الخبرات الأكاديمية، وتنفيذ أبحاث علمية مشتركة، وتعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي ، بما يسهم في الارتقاء بالمستوى الأكاديمي والبحثي.
وأكد الأستاذ الدكتور ساري حمدان أهمية هذه الخطوة في فتح آفاق جديدة أمام الطلبة والباحثين، مشيرًا إلى حرص جامعة عمان الأهلية على بناء شراكات استراتيجية مع جامعات عربية متميزة.
من جهته، أعرب الاستاذ الدكتور شريف يوسف صالح رئيس جامعة بور سعيد الحكومية ، عن اعتزازه بهذا التعاون، مؤكدًا أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير التعليم العالي في المنطقة، وتعزيز جسور التواصل الأكاديمي بين المؤسسات العربية، بما يخدم الطلبة ويعزز جودة البحث العلمي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:28

دروزة للأورام : كل دينار يُحصّل من التبغ يقابله 3 إلى 5 دنانير تكلفة صحية لاحقة

09:23

30.6 ألف متقاعد ضمان جديد من بداية العام

09:22

بيان صادر عن حزب العمال بشأن اتفاقية تعدين النحاس المعروضة على مجلس الأمة للتصديق

09:21

مؤسسة سفراء الريف تطلق ورقة سياسات لتعزيز مشاركة المرأة في قانون الإدارة المحلية

09:18

شركة مناجم الفوسفات الأردنية تواصل تعزيز مكانتها العالمية

09:16

عمرة والحسا… ما بين التنمية وزخرف القول واشياء أخرى

09:12

منذ كارثة ‌فوكوشيما.. اليابان تستعد لإعادة تشغيل أكبر محطة نووية في العالم

09:09

تفاؤل أميركي أوكراني بشأن محادثات ميامي وروسيا ترفض تعديل خطة السلام

00:15

محمد فراس الحنيطي… حكاية شاب أردني صنع من الاجتهاد مجدًا ومن العطاء بصمة خالدة

23:44

حزب الميثاق الوطني ينظّم فعالية بازار وكرنفال مادبا

23:03

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفداً من أبناء عشيرة الرواجفة

20:44

امانة عمان: إجراءات قانونية بحق متسولين ينتحلون شخصية عمال الوطن

وفيات
وفيات الأحد 21 – 12 – 2025وفيات الجمعة 19 – 12 – 2025وطنا اليوم تعزي العميد حيدر الشبول بوفاة والدهوفيات اليوم الخميس 18 – 12 – 2025البلاونة ينعى الحاج سليمان علي محمود الرموني