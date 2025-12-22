بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

تفاؤل أميركي أوكراني بشأن محادثات ميامي وروسيا ترفض تعديل خطة السلام

43 ثانية ago
تفاؤل أميركي أوكراني بشأن محادثات ميامي وروسيا ترفض تعديل خطة السلام

وطنا اليوم:وصف بيان أميركي أوكراني مشترك نتائج المحادثات التي جرت على مدى 3 أيام في ميامي بولاية فلوريدا بمشاركة حلفاء أوروبيين، بأنها “مثمرة وبناءة”، في حين قللت روسيا من آمالها بشأنها ورفضت التعديلات المقترحة على الخطة الأميركية.
وأوضح البيان، الذي نشره المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف وكبير المفاوضين الأوكرانيين رستم عمروف، أن الاجتماعات ركزت على تطوير خطة السلام المكونة من 20 بندا، وتوحيد المواقف بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، إضافة إلى بحث الجداول الزمنية وخطوات التنفيذ.
وأكد الجانبان أن أوكرانيا تظل ملتزمة بتحقيق سلام عادل ومستدام، مشددين على أن أي اتفاق يجب أن يشكل أساسا لمستقبل مستقر، لا أن يقتصر على وقف الأعمال العدائية.
وأشار البيان إلى أن الأولوية تتمثل في وقف القتال وضمان الأمن وتهيئة الظروف لتعافي أوكرانيا واستقرارها على المدى الطويل، مع الإشادة بالدور القيادي للولايات المتحدة واستمرار دعمها لكييف.

الموقف الروسي
في المقابل، قلّل الكرملين من شأن الآمال المعقودة على هذه المحادثات، معتبرا أن التعديلات المقترحة على الخطة الأميركية غير مقبولة.
وكانت واشنطن قد قدمت الشهر الماضي نسخة أولية من خطة تضم 28 نقطة، اعتبرتها كييف وحلفاؤها الأوروبيون مؤاتية لموسكو، قبل إدخال تعديلات عليها عقب مشاورات في برلين.
ورغم ذلك، أكدت موسكو أن مبعوثها موجود في الولايات المتحدة لتسلّم التعديلات ونقلها إلى الكرملين، نافية التحضير لمفاوضات ثلاثية.
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الموفد الروسي سيطّلع على ما أعدّه الأميركيون والأوروبيون ويبلّغ موسكو لاحقا.
وفي ظل استمرار التصعيد العسكري، حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن “الإشارات الحقيقية من روسيا لا تزال سلبية”، مشيرا إلى هجمات على طول خط المواجهة وضربات على البنية التحتية الأوكرانية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:15

محمد فراس الحنيطي… حكاية شاب أردني صنع من الاجتهاد مجدًا ومن العطاء بصمة خالدة

23:44

حزب الميثاق الوطني ينظّم فعالية بازار وكرنفال مادبا

23:03

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفداً من أبناء عشيرة الرواجفة

20:44

امانة عمان: إجراءات قانونية بحق متسولين ينتحلون شخصية عمال الوطن

20:34

أقدم ملعب في العالم يُهجر بعد 154 عاما

20:24

بزشكيان: من يستطيع حلّ مشاكل إيران فليفعل

20:11

السجن لمسؤولين سابقين في مصرف ليبي بتهمة الاختلاس والتزوير

19:58

البنك الدولي: الأردن ضمن الفئة الأعلى عالميا برقمنة القطاع العام

19:55

60 بالمئة نسبة حجوزات رأس السنة في البترا

19:28

حسان: الحكومة ستبدأ بتنفيذ محاور استراتيجية النظافة مع الجهات المعنية

19:20

الملك يهنئ العاهل المغربي بتتويج منتخب بلاده لكرة القدم بكأس العرب

19:16

وزير البيئة: مخالفة الإلقاء العشوائي للنفايات قد تصل إلى 500 دينار

وفيات
وفيات الأحد 21 – 12 – 2025وفيات الجمعة 19 – 12 – 2025وطنا اليوم تعزي العميد حيدر الشبول بوفاة والدهوفيات اليوم الخميس 18 – 12 – 2025البلاونة ينعى الحاج سليمان علي محمود الرموني