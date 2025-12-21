رئيس الديوان الملكي يلتقي وفداً من أبناء عشيرة الرواجفة

العيسوي: حكمة الملك ووعي شعبه السند الحقيقي للأردن ورصيد لا ينفد

المتحدثون يؤكدون التفافهم حول الراية الهاشمية تحت ظل ورعاية الملك وولي العهد

وطنا اليوم – أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، خلال لقائه اليوم الأحد وفداً من أبناء عشيرة الرواجفة، أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يواصل مسيرته الوطنية بثبات وثقة، مستنداً إلى نهج هاشمي راسخ يقوم على القرب من المواطنين، والاستماع لتطلعاتهم، والعمل المتواصل على تحويلها إلى إنجازات على أرض الواقع.

وأشار العيسوي إلى ما أكده جلالة الملك في خطاب العرش السامي، بأن الأردن وُلد في قلب التحديات، لكنه تمكن، بعزيمة أبنائه وقيادته الحكيمة، من تجاوزها والخروج منها أكثر قوة وتماسكاً، مؤكداً أن العزيمة الأردنية لا تعرف المستحيل.

وبيّن أن قوة الدولة الأردنية تنبع حكمة قيادته الهاشمية وتماسك شعبها ووعيه، ومن الإيمان العميق بأن العمل والإنجاز هما الأساس المتين لبناء المستقبل، وهي رؤية ملكية جسدها جلالة الملك في أكثر من محطة وطنية، حين أكد أن الأردنيين هم السند الحقيقي والرصيد الذي لا ينفد.

وأكد العيسوي أن الأردن يمضي، بتوجيهات ملكية مباشرة، في تنفيذ مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، بما يسهم في بناء دولة قوية ومزدهرة وقادرة على مواجهة التحديات، ويعزز منعة الوطن واستقراره، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشاد العيسوي بالدور البارز الذي تضطلع به صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله في خدمة المجتمع، وتمكين الأسرة، ودعم التعليم، والمبادرات الإنسانية، بما يعزز البعد الاجتماعي في مسيرة الدولة الأردنية الحديثة.

كما أكد أن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يمثل نموذجاً متقدماً للقيادة الشابة، وامتداداً أصيلاً للنهج الهاشمي، مشيراً إلى مبادرات سموه النوعية في دعم الشباب، وترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز مجالات التعليم والابتكار والتكنولوجيا، بما يعكس رؤية مستقبلية واعية لطموحات الشباب الأردني.

وفيما يتعلق بمواقف الأردن القومية، شدد العيسوي على أن مواقف المملكة، بقيادة جلالة الملك، تجاه قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والقدس ومقدساتها، هي مواقف ثابتة وراسخة لا تخضع للظروف أو المساومات، مؤكداً أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس شرف ومسؤولية تاريخية.

وأضاف أن الأردن سيبقى، قيادةً وشعباً، داعماً للأشقاء في غزة والضفة الغربية، ومدافعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وساعياً لتحقيق السلام العادل والشامل، إلى جانب وقوفه المستمر مع الأشقاء في العراق وسوريا ولبنان واليمن، وكل من يمر بظروف صعبة.

وفي ظل التحديات الإقليمية المتسارعة، أكد العيسوي أن الوحدة الوطنية والالتفاف حول القيادة الهاشمية يشكلان الركيزة الأساسية في الحفاظ على أمن الأردن واستقراره، داعياً إلى مواصلة مسيرة البناء، والحفاظ على المنجزات، وتعزيز مسارات الإصلاح والتحديث.

واختتم العيسوي حديثه بالإشادة بتضحيات نشامى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، مثمناً دورهم المحوري في حماية الوطن، وصون أمنه واستقراره، وبقاء رايته خفاقة عالية.

من جهتهم، أكد المتحدثون التفافهم الكامل حول الراية الهاشمية، تحت ظل ورعاية جلالة الملك معربين عن اعتزازهم وفخرهم بالقيادة الهاشمية الحكيمة، التي جعلت من الأردن واحة أمن واستقرار، ونموذجاً في التماسك الوطني رغم ما يحيط بالمنطقة من تحديات.

وجدد المتحدثون عهدهم وولاءهم للقيادة الهاشمية، مؤكدين أنهم على نهج الآباء والأجداد منذ عهد الإمارة، وسيبقون عند حسن ظن جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، معاول بناء وعمل، مساهمين بجهودهم في مسيرة تعزيز الدولة الأردنية الحديثة التي يقودها جلالة الملك المعزز.

وأشاروا إلى أن موقف الأردن، بقيادته الهاشمية، سيبقى ثابتاً في نصرة القضايا العربية العادلة، مثمنين مواقف جلالة الملك الوطنية والإقليمية والدولية، وجهوده المتواصلة في الدفاع عن قضايا الأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني، وحماية القدس ومقدساتها.

وثمّن المتحدثون المبادرات الملكية التي نُفذت في منطقة الراجف، لما كان لها من أثر إيجابي في تعزيز الجوانب الاجتماعية والرياضية والتنموية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المنطقة، بما يعكس حرص جلالة الملك الدائم على تحقيق التنمية المتوازنة في مختلف مناطق المملكة.

كما عبّروا عن فخرهم واعتزازهم بنشامى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، مثمنين تضحياتهم الجليلة ودورهم المحوري في حماية الوطن، وصون أمنه واستقراره، وبقاء رايته خفاقة عالية.