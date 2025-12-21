بنك القاهرة عمان
امانة عمان: إجراءات قانونية بحق متسولين ينتحلون شخصية عمال الوطن

21 ديسمبر 2025
امانة عمان: إجراءات قانونية بحق متسولين ينتحلون شخصية عمال الوطن

وطنا اليوم:اشارة الى ما تم تداوله من أخبار حول انتحال بعض الأشخاص لشخصية عمال الوطن، و قيامهم بالتسول داخل الأحياء السكنية وغيرها من الاماكن .
اكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان الدكتور ناصر الرحامنة ان امانة عمان ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من ينتحل شخصية عمال الوطن.
وشدد على ان الامانة تحذر من التعامل مع مثل هؤلاء الأشخاص الذين ينتحلون شخصية عامل الوطن، ويلبسون الزي المخصص للعمال ، داعيا المواطنين الى ضرورة التواصل مع الأجهزة الأمنية المختصة في حال رصد أي ملاحظة، والتواصل مع أمانة عمان الكبرى على رقم الاتصال الموحد 102.
واكد الرحامنة على انه سيتم التعامل مع كل ملاحظة ترد حول هذا الموضوع من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية


