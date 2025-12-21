بنك القاهرة عمان
60 بالمئة نسبة حجوزات رأس السنة في البترا

21 ديسمبر 2025
وطنا اليوم:بلغت نسبة حجوزات موسم رأس السنة الميلادية في الفنادق العاملة بالمدينة الوردية نحو 60%، بحسب بيانات جمعية فنادق البترا السياحية.
وقال رئيس الجمعية سميح النوافلة، إن البترا تشهد لهذا الموسم تحسناً ملموساً في حجوزات رأس السنة، وبنسبة زيادة بلغت نحو 50% عن العام الماضي، والتي تأثرت فيه حركة الزوار بتداعيات الظروف السياسية المحيطة.
وأضاف، أن جميع فنادق المدنية ومنشآتها في استعداد تام لاستقبال وايواء الزوار القادمين من شتى دول العالم وتقديم الخدمات المختلفة لهم.
وأعرب النوافلة عن أمله بأن يشهد العام القادم تعافياً وتحسناً أفضل في حركة الزوار القادمين من شتى أنحاء العالم، خصوصاً بعد أن انتهاء حالة الحرب في غزة، واستقرار المنطقة المحيطة عموماً.
وجدد حرص فنادق البترا على المضي قدماً في تطوير خدماتها المختلفة، وبما يتماشى مع المكانة السياحية العالمية للمدينة، إلى جانب تقديمها بأسعار منافسة.


