الملك يهنئ العاهل المغربي بتتويج منتخب بلاده لكرة القدم بكأس العرب

21 ديسمبر 2025
وطنا اليوم:أجرى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، هنأه خلاله بتتويج المنتخب المغربي لكرة القدم بكأس العرب 2025.
وتناول الاتصال العلاقات الوثيقة بين المملكتين والشعبين الشقيقين، والحرص على إدامة التعاون في مختلف المجالات.
وأعرب جلالته، في الاتصال، عن تعازيه بوقوع ضحايا ومصابين إثر الفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة في إقليم آسفي


