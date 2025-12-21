أمنية إحدى شركات Beyon، تفوز بجائزة “أفضل مزود خدمات الأمن المُدار” من فورتينت في الأردن

بنك القاهرة عمان
21 ديسمبر 2025
وطنا اليوم: أعلنت أمنية، إحدى شركات Beyon، المزود الرائد لحلول التكنولوجيا الرقمية والمعلوماتية في الأردن، عن حصولها على جائزة أفضل مزود خدمات الأمن المُدار (MSSP) لعام 2025 في الأردنِ من شركة فورتينت العالمية.
وتُعد جوائز “شريك العام” من فورتينت تكريماً لأبرز الشركاء الذين يحققون تميزاً لافتاً في الابتكار والنمو وتحسين منظومة الأمن السيبراني، إلى جانب قدرتهم على توفير حلول متقدمة ترتقي بالمعايير العالمية في حماية الشبكات، والتطبيقات، والمستخدمين، والأجهزة. وجاء هذا الفوز تأكيداً على الأداء القوي لأمنية، وكفاءتها التقنية المتقدمة، وتوافقها مع رؤية فورتينت في تقديم منظومة حماية شاملة ومترابطة.
وفي هذه المناسبة، قال فيصل الجلاهمة الرئيس التنفيذي لشركة أمنية:
“نعتز بهذا التكريم من فورتينت الذي يعكس مكانتنا الرائدة في تقديم خدمات الأمن السيبراني المُدار، ويجسد التزامنا بحماية الشركات والمؤسسات في الأردن. هذا الإنجاز نتيجة مباشرة لجهود فريقنا واستثماراتنا المستمرة في أحدث التقنيات والخبرات التي تمكّن عملاءنا من مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة بثقة ومرونة.”
وترتبط أمنية بشراكة استراتيجية طويلة مع فورتينت تشمل العديد من المجالات ضمن منصة (Fortinet Security Fabric) ، بما في ذلك الجيل الجديد من الجدران النارية (FortiGate) ، وشبكات (SD-WAN) الآمنة، والوصول الشبكي بمبدأ انعدام الثقة (ZTNA)، وأنظمة كشف ومعالجة التهديدات على الأجهزة الطرفية (EDR)، وحلول الفروع الآمنة (Secure SD-Branch). وتمكن هذه الشراكة أمنية في أن تكون الأفضل في تقديم خدمات أمنية مُدارة متكاملة تدعم المؤسسات في رحلتها نحو التحول الرقمي الآمن.
ويتم اختيار الفائزين بجوائز فورتينت بناءً على مؤشرات أداء رئيسية تشمل نمو الإيرادات، والاعتمادات التقنية، ونجاح العملاء، ومستوى الابتكار في تقديم خدمات الأمن السيبراني.


