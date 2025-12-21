تجارة الأردن تشارك في اكبر تجمع اقتصادي للقطاع الخاص العربي

وطنا اليوم: شارك رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق بأعمال الدورة (136) لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية التي عقدت بالقاهرة، بدعوة من اتحاد غرف التجارة المصرية.

وحسب بيان لتجارة الأردن، شارك بأعمال الدورة، وفود من ١٨ دولة عربية ممثلين برؤساء الغرف واعضاء مجلس الادارة واتحادات الغرف وجامعة الدول العربية.

وناقش المشاركون مجموعة من القضايا والبنود الاستراتيجية المتعلقة بتطوير واقع الاقتصاد والقطاع الخاص العربي بما يتماشى مع التحولات التي يشهدها العالم على صعيد التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات والقضايا الحيوية التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدان العربية.

وتم خلال الدورة، إطلاق مجموعة هامة من المبادرات ومنها دعم الغرف التجارية الفلسطينية والقطاع الخاص الفلسطيني ممثلا باتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة من اجل تمكين الغرف للقيام بدورها الاقتصادي الفاعل.

وبهذا الخصوص قدمت غرفة تجارة وصناعة عُمان من خلال رئيسها الشيخ فيصل الرواس مبادرة لإقامة معرض بالأردن لدعم المنتجات المحلية الفلسطينية بما يساهم في دعم اتحاد الغرف والاقتصاد الفلسطيني وتشجيع وتمكين الفلسطينيين بالصمود على أرضهم.

وأعلن المشاركون دعمهم للعودة الفاعلة لاتحاد غرف التجارة السورية الذي عبًر عن التزامه بكافة الواجبات المترتبة عليه، وان القطاع الخاص العربي حاضر للمشاركة بقوة في المساهمة بدعم النهوض والاستقرار في سوريا.

وعلى هامش اجتماع مجلس ادارة اتحاد الغرف العربية عقد الحاج توفيق سلسلة لقاءات مع العديد من رؤساء الغرف العربية والوفود المشاركة لتعزيز التعاون العربي المشترك والترويج للاستثمار بالأردن وتوحيد جهود القطاع الخاص العربي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

واكد الحاج توفيق ان غرفة تجارة الأردن عضو فاعل في اتحاد الغرف العربية ودائما ما تقدم المبادرات والاقتراحات التي من شأنها توحيد كلمة القطاع الخاص العربي والدعوة إلى الوحدة الاقتصادية العربية والتكامل العربي وان تكون اولوية استثمار الأموال العربية في الدول العربية لخلق فرص عمل للشباب.