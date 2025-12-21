مبدعو المملكة تواصل صناعة التميز بتخريج الفوج الرابع والثاني من دبلومي التقييم النفسي العصبي والتدخل المبكر في جامعة ابن سينا للعلوم الطبية

وطنا اليوم:رعى رئيس جامعة ابن سينا للعلوم الطبية الأستاذ الدكتور درويش بدران، حفل تخريج دبلوميّ اختصاص الفوج الرابع لدبلوم اختصاص التقييم النفسي والنفس عصبي التطبيقي، والفوج الثاني لدبلوم اختصاص التدخل المبكر في الطفولة المبكرة التطبيقي، وذلك في حرم جامعة ابن سينا للعلوم الطبية.

وجاء هذا الحفل بحضور ممثلين عن السفارات العربية للدول المشاركة في برامج الاختصاص، إضافة إلى مدراء مستشفيات ومؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص في مجالات الطب النفسي وطب الأعصاب وطب الأطفال، إلى جانب أساتذة جامعات وعمداء كليات وباحثين مختصين في ميدان الطب النفسي وعلم النفس الإكلينيكي والصحة النفسية، الأمر الذي يعكس أهمية هذه البرامج على المستويين المحلي والإقليمي.

ويُعد هذا الدبلوم الأول من نوعه على مستوى الأردن والوطن العربي، حيث أكد المدير العام لمؤسسة “مبدعو المملكة”، الجهة المنفذة للبرنامج، الدكتور حذيفة أحمد الرحاحلة، أهمية هذه الدبلومات المتخصصة، مبينًا أنها تجسّد رؤية القيادة الهاشمية الحكيمة في استثمار الطاقات الشبابية، وتسخير الخبرات والقامات العلمية، من خلال شراكات فاعلة مع المؤسسات الحكومية والخاصة، بهدف تطوير القطاع المهني في مجالات خدمات الطب النفسي والصحة النفسية، والتقييم والتشخيص والتأهيل، إضافة إلى خدمات التدخل المبكر، وصولًا إلى أعلى مستويات المهنية والاختصاص.

وأضاف الرحاحلة أن الأردن يسعى على الدوام إلى إطلاق البرامج المبتكرة التي تنبع من احتياجات المجتمع والمنطقة، مشيرًا إلى أن التدخل المبكر والعلاج النفسي أصبحا من القضايا الملحّة المرتبطة بصحة الأجيال القادمة، وركيزة أساسية لإعدادها بشكل سليم، فضلًا عن دور هذه البرامج في نقل الخبرات البشرية إلى مختلف دول الوطن العربي، وتعزيز قدرات المؤسسات التعليمية والتأهيلية.

وفي هذا السياق، أوضح الرحاحلة أن مؤسسة مبدعو المملكة تؤمن بأن مستقبل الصحة النفسية يبدأ من إعداد مختصين يمتلكون علمًا موثوقًا، ومهارات مدعومة بالتطبيق العملي، وأخلاقيات مهنية تُبنى عليها الثقة، مؤكدًا أن الشراكة مع جامعة ابن سينا للعلوم الطبية جاءت لتعكس هذا الإيمان المشترك بأن التعليم المتخصص يشكّل حجر الأساس لأي نهضة حقيقية في خدمات التدخل المبكر والصحة النفسية، والمساهمة في بناء مجتمع يتمتع بصحة نفسية عالية.

كما وجه الرحاحلة رسالة إلى الخريجين، مؤكدًا أن ما يحملونه اليوم لا يقتصر على شهادة أكاديمية فحسب، بل يتعداه إلى مسؤولية مهنية وإنسانية، لافتًا إلى أن وراء كل طفل يحتاج إلى من يفهمه، وكل أسرة تبحث عن الأمل، وكل مريض نفسي بحاجة إلى دعم وعلاج آمن، يقف مختص واعٍ ومؤهل، قادر على إحداث فرق حقيقي في حياة الأفراد والمجتمع.

وأضاف أن الشهادة التي يحملها الخريجون اليوم تمثل بداية الطريق وليست نهايته، مشددًا على أن مسؤوليتهم في المرحلة المقبلة تزداد أهمية، لا سيما في الالتزام بالتقييم الدقيق والتدخل المبكر كأدوات أساسية لصناعة الأمل، وليس مجرد إجراءات مهنية.

وفي ختام الحفل، كرم رئيس جامعة ابن سينا للعلوم الطبية، إلى جانب المدير العام لمؤسسة مبدعو المملكة، ممثلي الجهات الداعمة والمشاركة، والسفارات، وأعضاء الهيئة التدريسية، إضافة إلى الطلبة المشاركين في البرنامجين، تقديرًا لجهودهم ومساهمتهم في إنجاح هذه البرامج المتخصصة.