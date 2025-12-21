بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

مديرية الأمن العام تدعو مالكي المركبات منتهية الترخيص لتصويب أوضاعها

21 ديسمبر 2025
مديرية الأمن العام تدعو مالكي المركبات منتهية الترخيص لتصويب أوضاعها

وطنا اليوم:حذّرت مديرية الأمن العام، من خطورة وتداعيات قيادة المركبات دون ترخيص، مؤكدة أن قيادتها تُعد مخالفة مرورية جسيمة، تُهدد أمن مستخدمي الطريق وسلامتهم.
وأوضحت المديرية أن انتهاء ترخيص المركبة، غالباً ما يرافقه عدم إجراء الفحص الفني للمركبة وصيانتها، وما ينطوي عليه من احتمالية وجود أعطال فنية خطرة في أنظمة السلامة الأساسية للمركبات كالفرامل، والإطارات، والإضاءة، والتي تُعد أسباباً رئيسة لوقوع الحوادث المرورية.
وشددت مديرية الأمن العام على أنها ستقوم بتنفيذ حملات خاصة للرقابة على هذه المخالفة، ولن تتهاون في تطبيق القانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، سعياً إلى إنفاذ القانون وحماية المجتمع، حيث إنّ معظم المركبات منتهية الترخيص تكون منتهية عقد التأمين كذلك، مما يترتب عليه ضياع حقوق الآخرين ويشكّل عبئاً إضافياً على سائق المركبة .
ودعت المديرية جميع مالكي المركبات والجهات ذات العلاقة إلى المبادرة بالإسراع في تصويب أوضاع مركباتهم، تعزيزاً لمسؤوليتهم المجتمعية في بناء بيئة أكثر أمناً على الطرقات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:15

محمد فراس الحنيطي… حكاية شاب أردني صنع من الاجتهاد مجدًا ومن العطاء بصمة خالدة

23:44

حزب الميثاق الوطني ينظّم فعالية بازار وكرنفال مادبا

23:03

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفداً من أبناء عشيرة الرواجفة

20:44

امانة عمان: إجراءات قانونية بحق متسولين ينتحلون شخصية عمال الوطن

20:34

أقدم ملعب في العالم يُهجر بعد 154 عاما

20:24

بزشكيان: من يستطيع حلّ مشاكل إيران فليفعل

20:11

السجن لمسؤولين سابقين في مصرف ليبي بتهمة الاختلاس والتزوير

19:58

البنك الدولي: الأردن ضمن الفئة الأعلى عالميا برقمنة القطاع العام

19:55

60 بالمئة نسبة حجوزات رأس السنة في البترا

19:28

حسان: الحكومة ستبدأ بتنفيذ محاور استراتيجية النظافة مع الجهات المعنية

19:20

الملك يهنئ العاهل المغربي بتتويج منتخب بلاده لكرة القدم بكأس العرب

19:16

وزير البيئة: مخالفة الإلقاء العشوائي للنفايات قد تصل إلى 500 دينار

وفيات
وفيات الأحد 21 – 12 – 2025وفيات الجمعة 19 – 12 – 2025وطنا اليوم تعزي العميد حيدر الشبول بوفاة والدهوفيات اليوم الخميس 18 – 12 – 2025البلاونة ينعى الحاج سليمان علي محمود الرموني