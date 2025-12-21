زين ترعى مؤتمر ومعرض الأردن الدولي للشحن والتخليص والخدمات اللوجستية “JIFEX 2025”

وطنا اليوم:قدّمت شركة زين الأردن رعايتها لمؤتمر ومعرض الأردن الدولي للشحن والتخليص والخدمات اللوجستية “ JIFEX 2025”، الذي عُقد في مدينة العقبة خلال الفترة من 16 وحتى 18 كانون الأول، بمشاركة واسعة من كبرى شركات الشحن والنقل والخدمات اللوجستية محلياً وإقليمياً ودولياً، وبحضور صنّاع القرار وخبراء القطاع وروّاد الابتكار.

وتمثّلت مشاركة زين من خلال جناح خاص استعرضت فيه مجموعة من حلول الأعمال الرقمية المتقدمة التي تقدّمها لقطاع الشحن والخدمات اللوجستية تحت مظلّة “زين أعمال”، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، ودعم التحول الرقمي، ورفع جاهزية الشركات لمواكبة متطلبات هذا القطاع الحيوي والمتسارع، كما أتاحت زين من خلال الجناح، الفرصة لشركتين ناشئتين من الشركات التي تدعمها من خلال منصّتها للإبداع (ZINC)، وهما Algebra Intelligence و Darbco، لعرض أعمالها، واللتان تقدمان حلولاً تقنية مبتكرة قابلة للتطبيق في قطاعات متعددة، بما فيها الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد، وذلك في إطار التزام زين المستمر بتمكين الشركات الناشئة وربطها بفرص النمو والاستثمار.

وأكدت زين بأن رعايتها ومشاركتها في هذا المؤتمر تأتي انسجاماً مع رؤيتها في دعم القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، وفي مقدمتها قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب المساهمة في ترسيخ مكانة الأردن، والعقبة على وجه الخصوص، كمركز إقليمي متقدم للأعمال والخدمات اللوجستية.

ويُعد مؤتمر ومعرض “JIFEX 2025” منصة دولية متخصصة تجمع تحت سقف واحد كبرى شركات الشحن العالمية، ووكلاء الشحن، والهيئات الجمركية، إلى جانب روّاد الابتكار في القطاع، بما يتيح تبادل الخبرات، ومناقشة التحديات، واستشراف مستقبل الخدمات اللوجستية، وتعزيز فرص الاستثمار وبناء الشراكات الاستراتيجية.