بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

زين ترعى مؤتمر ومعرض الأردن الدولي للشحن والتخليص والخدمات اللوجستية “JIFEX 2025”

21 ديسمبر 2025
زين ترعى مؤتمر ومعرض الأردن الدولي للشحن والتخليص والخدمات اللوجستية “JIFEX 2025”

وطنا اليوم:قدّمت شركة زين الأردن رعايتها لمؤتمر ومعرض الأردن الدولي للشحن والتخليص والخدمات اللوجستية “ JIFEX 2025”، الذي عُقد في مدينة العقبة خلال الفترة من 16 وحتى 18 كانون الأول، بمشاركة واسعة من كبرى شركات الشحن والنقل والخدمات اللوجستية محلياً وإقليمياً ودولياً، وبحضور صنّاع القرار وخبراء القطاع وروّاد الابتكار.
وتمثّلت مشاركة زين من خلال جناح خاص استعرضت فيه مجموعة من حلول الأعمال الرقمية المتقدمة التي تقدّمها لقطاع الشحن والخدمات اللوجستية تحت مظلّة “زين أعمال”، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، ودعم التحول الرقمي، ورفع جاهزية الشركات لمواكبة متطلبات هذا القطاع الحيوي والمتسارع، كما أتاحت زين من خلال الجناح، الفرصة لشركتين ناشئتين من الشركات التي تدعمها من خلال منصّتها للإبداع (ZINC)، وهما Algebra Intelligence و Darbco، لعرض أعمالها، واللتان تقدمان حلولاً تقنية مبتكرة قابلة للتطبيق في قطاعات متعددة، بما فيها الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد، وذلك في إطار التزام زين المستمر بتمكين الشركات الناشئة وربطها بفرص النمو والاستثمار.
وأكدت زين بأن رعايتها ومشاركتها في هذا المؤتمر تأتي انسجاماً مع رؤيتها في دعم القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، وفي مقدمتها قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب المساهمة في ترسيخ مكانة الأردن، والعقبة على وجه الخصوص، كمركز إقليمي متقدم للأعمال والخدمات اللوجستية.
ويُعد مؤتمر ومعرض “JIFEX 2025” منصة دولية متخصصة تجمع تحت سقف واحد كبرى شركات الشحن العالمية، ووكلاء الشحن، والهيئات الجمركية، إلى جانب روّاد الابتكار في القطاع، بما يتيح تبادل الخبرات، ومناقشة التحديات، واستشراف مستقبل الخدمات اللوجستية، وتعزيز فرص الاستثمار وبناء الشراكات الاستراتيجية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:15

محمد فراس الحنيطي… حكاية شاب أردني صنع من الاجتهاد مجدًا ومن العطاء بصمة خالدة

23:44

حزب الميثاق الوطني ينظّم فعالية بازار وكرنفال مادبا

23:03

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفداً من أبناء عشيرة الرواجفة

20:44

امانة عمان: إجراءات قانونية بحق متسولين ينتحلون شخصية عمال الوطن

20:34

أقدم ملعب في العالم يُهجر بعد 154 عاما

20:24

بزشكيان: من يستطيع حلّ مشاكل إيران فليفعل

20:11

السجن لمسؤولين سابقين في مصرف ليبي بتهمة الاختلاس والتزوير

19:58

البنك الدولي: الأردن ضمن الفئة الأعلى عالميا برقمنة القطاع العام

19:55

60 بالمئة نسبة حجوزات رأس السنة في البترا

19:28

حسان: الحكومة ستبدأ بتنفيذ محاور استراتيجية النظافة مع الجهات المعنية

19:20

الملك يهنئ العاهل المغربي بتتويج منتخب بلاده لكرة القدم بكأس العرب

19:16

وزير البيئة: مخالفة الإلقاء العشوائي للنفايات قد تصل إلى 500 دينار

وفيات
وفيات الأحد 21 – 12 – 2025وفيات الجمعة 19 – 12 – 2025وطنا اليوم تعزي العميد حيدر الشبول بوفاة والدهوفيات اليوم الخميس 18 – 12 – 2025البلاونة ينعى الحاج سليمان علي محمود الرموني