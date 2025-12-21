بنك القاهرة عمان
عروض إسبانية وإنجليزية لمواجهة النشامى وديا بعد تألقهم في كأس العرب

21 ديسمبر 2025
عروض إسبانية وإنجليزية لمواجهة النشامى وديا بعد تألقهم في كأس العرب

وطنا اليوم:فجر الإعلامي الرياضي الشهير علي سعيد الكعبي مفاجأة من العيار الثقيل حول القيمة السوقية والفنية التي بات يتمتع بها المنتخب الوطني الأردني عقب وصافة كأس العرب.
وكشف الكعبي عن اهتمام أوروبي رفيع المستوى بـالنشامى، ممثلا في رغبة قطبي كرة القدم العالمية، إسبانيا وإنجلترا، في جدولة مواجهات ودية مع المنتخب الأردني في الفترة المقبلة.

مكافأة التألق في مونديال العرب
وفي تفاصيل كشف عنها عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، نقل الكعبي فحوى حديث ممتع جمعه بالمدير الفني للنشامى، جمال سلامي، الذي وصفه بالمدرب الخلوق والمتواضع وصاحب الطموحات الكبيرة.
وأوضح سلامي أن البروز اللافت في بطولة كأس العرب الأخيرة أثمر عن تلقي الاتحاد الأردني لكرة القدم عرضين رسميين من الاتحادين الإسباني والإنجليزي لخوض مباريات ودية.
واعتبر الكعبي أن هذه الخطوة تعد «مكافأة رائعة» للاعبين في حال إتمامها، مشددا على أنها تأكيد صريح على نهاية «عصر المشاركة لمجرد التواجد» للكرة الأردنية.

جيل يكتب التاريخ
ويرى مراقبون أن طلب الاتحادات الأوروبية الكبرى لمواجهة الأردن يعكس الاحترام الكبير الذي بات يحظى به الجيل الحالي من النشامى على الساحة الدولية.
واختتم الكعبي حديثه بعبارة لخصت المشهد قائلا: الأردن تكتب تاريخا جديدا بجيل رائع في إشارة إلى أن سقف الطموحات لن يتوقف عند الحدود القارية، بل يتجه نحو مقارعة الكبار عالميا.


