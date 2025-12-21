بنك القاهرة عمان
العموش يوجه أسئلة نيابية حول تحركات السفير الأمريكي الجديد في المملكة

21 ديسمبر 2025
العموش يوجه أسئلة نيابية حول تحركات السفير الأمريكي الجديد في المملكة

وطنا اليوم:وجّه النائب الدكتور حسين العموش سؤالاً نيابياً إلى معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين، عبر معالي رئيس مجلس النواب، استناداً إلى أحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حول طبيعة تحركات وأنشطة السفير الأمريكي الجديد لدى المملكة، جيمس هولتسنايدر.
وتساءل العموش عن طبيعة التحركات والأنشطة التي يقوم بها السفير الأمريكي، لا سيما في الجانب الاجتماعي، واللقاءات والفعاليات التي يشارك فيها داخل المملكة، مستفسراً عما إذا كانت هذه التحركات تتم بالتنسيق المسبق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ووفقاً للأعراف والاتفاقيات الدبلوماسية المعمول بها، وعلى رأسها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
كما سأل العموش عمّا إذا كانت حركة السفير الأمريكي داخل المملكة تُعد حركة مفتوحة دون قيود، أم أنها تخضع لضوابط محددة تنطبق على جميع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة.
وطالب العموش، في حال وجود ضوابط أو قيود، بتوضيح الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم تلك التحركات، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة ذات الطابع الاجتماعي أو الجماهيري.


