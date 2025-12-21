السعودية توسع نطاق بيع الكحول ليشمل المقيمين الأجانب

وطنا اليوم:أفادت تقارير إعلامية بأن السعودية وسعت نطاق الوصول إلى متجرها الوحيد لبيع الكحول في الرياض، ليشمل فئات جديدة من المقيمين الأجانب بعد أن كان مقصورا على الدبلوماسيين غير المسلمين فقط.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مسار الانفتاح الاجتماعي الذي تنتهجه المملكة لتعزيز الاستثمارات الدولية وجذب السياحة، تماشيا مع رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتقليل الاعتماد على النفط.

الفئات المستفيدة وآلية الشراء

محت القواعد الجديدة لغير المسلمين من حاملي الإقامة المميزة Premium Residency بالشراء من المتجر، وهي إقامة تستهدف بها الكفاءات العالمية، المستثمرون، ورواد الأعمال. وبحسب شهادات الزبائن، فإن:

الأسعار: تعد مرتفعة بشكل لافت، خصوصا لحاملي الإقامة المميزة الذين لا يتمتعون بالإعفاءات الضريبية الممنوحة للدبلوماسيين.

الخيارات: وصف المتجر بأنه مجهز جيدا، رغم إشارة بعض الزبائن إلى محدودية خيارات البيرة والنبيذ.

إجراءات أمنية ورقابة مشددة

يقع المتجر غير المعلن في الحي الدبلوماسي بالعاصمة الرياض، ويخضع لتدابير أمنية صارمة لضمان انضباط عملية البيع.

وتشمل هذه الإجراءات خضوع جميع الزوار للتحقق من الأهلية والتفتيش الدقيق قبل الدخول وحظر إدخال الهواتف والكاميرات، كما يتم فحص النظارات للتأكد من عدم كونها “ذكية”.

دلالات القرار والإقامة المميزة

ينظر إلى هذا المتجر، الذي افتتح لأول مرة في يناير 2024، كتجربة حذرة لاختبار بيع الكحول تحت رقابة مشددة، في ظل استمرار حظره على عامة المواطنين والمقيمين.

وتعد الإقامة المميزة جزءا من الإصلاحات الاقتصادية، حيث تمنح حامليها مزايا مثل تملك العقارات وتأسيس الأعمال دون حاجة لكفيل، مقابل استثمارات كبيرة أو دخل مرتفع.