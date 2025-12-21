كابيتال بنك راعٍ ذهبي لعرض الأزياء الشامل “Spirit Wears Art” احتفاءً بالتنوع والدمج المجتمعي

وطنا اليوم:قدّم كابيتال بنك رعايته الذهبية لعرض الأزياء الشامل “Spirit Wears Art” الذي أُقيم مساء يوم 13 كانون الأول في فندق اللاند مارك، في حدث هو الأول من نوعه في الأردن والمنطقة احتفى بروح الإبداع والاختلاف، وعزّز تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في عالم الموضة والفنون.

وخلال المعرض، قُدّمت 50 قطعة تصميمية أصلية أبدعها 15 من طلبة بيكاسو للفنون والموضة والتصميم ونفّذها طلبة وكوادر مركز روح الشرق للتطوير، مستوحاة من أعمالهم وطاقاتهم وقصصهم، ليكون العرض تجربة فنية متكاملة مزجت بين الأزياء والموسيقى والحركة والصوت، وأبرزت طاقات الكوادر الشابة والأشخاص ذوي الإعاقة على حدّ سواء.

وقالت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك السيدة تولين بارطو، إنّ دعم كابيتال بنك لهذا الحدث الفني يعكس التزامه الفعلي بدعم المبادرات التي تعزّز قيم التنوع والدمج المجتمعي، وتتيح مساحة متساوية للجميع للمشاركة والإبداع. كما تؤكد هذه الرعاية حرص البنك على تمكين فئات المجتمع المختلفة وتعزيز حضورهم في المجالات الإبداعية والفنية.

وأضافت بارطو، أن هذه المبادرة تنسجم مع رسالة البنك في إحداث أثر اجتماعي إيجابي ومستدام، من خلال دعم الفنون وتمكين الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر شمولاً وتقبّلاً وإبداعاً.

ويؤكد هذا الدعم دور كابيتال بنك في رعاية المشاريع الثقافية والفنية الملهمة، والمساهمة في ترسيخ مكانة الأردن كبيئة حاضنة للابتكار والمواهب الشابة.