حزب الميثاق الوطني ينظّم فعالية بازار وكرنفال مادبا

6 ساعات ago
وطنا اليوم – نظّم حزب الميثاق الوطني فعالية بازار وكرنفال مادبا في مركز زوار مأدبا بمشاركة الامين العام بالوكالة واعضاء من المكتب السياسي والمجلس المركزي ونواب من كتلة الميثاق والهيئة العامة وعدد من أبناء المجتمع المحلي وزوار مادبا ، وذلك ضمن جهوده المتواصلة لتعزيز المبادرات المجتمعية ذات الأثر المحلي، من خلال اللجنة التنفيذية لشؤون تمكين المرأة والأسرة، وبالتعاون مع اللجنة التنفيذية للسياحة والآثار، وبالشراكة مع جمعية ماريوحنا الخيرية.

وشهدت الفعالية انطلاق برنامجها بالتجمع في مركز زوار مادبا، أعقبه تنظيم مسار سياحي شمل عدداً من المعالم التراثية والسياحية في المدينة، من بينها السوق السياحي، وكنيسة الخارطة، والمتحف، في خطوة هدفت إلى تسليط الضوء على الإرث الثقافي والتاريخي الذي تتميز به مادبا، وتعزيز الوعي بأهمية السياحة الداخلية.

وبعد المسار السياحي افتُتح البازار بمشاركة عدد من السيدات المنتجات والحرفيات، حيث تضمن عرض منتجات يدوية وحرفية متنوعة، عكست مهارات محلية وتجارب إنتاجية قائمة على مبادرات فردية ومجتمعية.

وتأتي هذه الفعالية ضمن مبادرة “إنتِ قدها”، التي تُعنى بتمكين السيدات اقتصادياً، وتوفير مساحة لعرض وتسويق المنتجات المحلية، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى تنشيط الحركة السياحية الداخلية، وتعزيز التكامل بين العمل المجتمعي والقطاع السياحي في محافظة مادبا.
عكست الفعالية الدور المجتمعي لحزب الميثاق الوطني في تعزيز التنمية المحلية ودعم المبادرات ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، حيث أسهمت المبادرة في تمكين السيدات المنتجـات، وتحفيز الاقتصاد المحلي، وفتح آفاق جديدة للتسويق أمام المشاريع الصغيرة والحرفية. كما عززت الفعالية من حضور السياحة الداخلية، والربط بين الإرث الثقافي والعمل المجتمعي المنظم، بما يعكس رؤية الحزب في دعم الشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي، وتكريس مفهوم التنمية المستدامة القائمة على إشراك المواطنين وتمكينهم.

ولاقت الفعالية تفاعلًا إيجابياً واسعاً من المشاركين والزوار، الذين أشادوا بحسن التنظيم وتنوع الأنشطة، وبالفرص التي أتاحها البازار للسيدات لعرض منتجاتهن والتعريف بمشاريعهن. كما عبّر عدد من المشاركين عن تقديرهم لمبادرات الحزب الهادفة إلى دعم المجتمع المحلي وإحياء الحركة السياحية في مأدبا، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات لما لها من أثر مباشر في تعزيز روح التعاون، وتنمية القدرات المحلية، وترسيخ الانتماء المجتمعي.


