بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون برلمانية

النائب مشوقة يسأل عن ضوابط التعامل الحكومي مع القطاع الخاص

21 ديسمبر 2025
النائب مشوقة يسأل عن ضوابط التعامل الحكومي مع القطاع الخاص

وطنا اليوم:النائب مشوقة يسأل عن ضوابط التعامل الحكومي مع القطاع الخاص
نص السؤال:
معالي رئيس مجلس النواب
الموضوع: ضوابط التعامل الحكومي في القطاع الخاص
استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء.
1. ما هي الإجراءات الحكومية الفورية للتحقق من ادعاءات تعرض مستثمرين للابتزاز من قبل مسؤولين، وما هي الآليات المتاحة لحمايتهم عند الإبلاغ عن هذه الممارسات؟
2. ما هي خطة الحكومة لضمان أن تكون الكفاءة هي المعيار الوحيد للتوظيف، وما هي الإجراءات الرادعة بحق أي مسؤول يستغل منصبه لفرض تعيينات غير مستحقة؟
3. ما هي استراتيجية الحكومة لمواجهة ومحاسبة مطلقي الإشاعات التي تستهدف المشاريع الاستثمارية الوطنية بهدف الإضرار بها وتشويه سمعتها؟
4.هل تعتبر الحكومة طلب مسؤول توظيف أحد معارفه في شركة خاصة تضاربًا في المصالح، وما هي التشريعات التي تمنع هذا السلوك والإجراءات المتبعة حياله؟
5. هل أجرت الحكومة دراسات لتقدير حجم الضرر الاقتصادي السنوي الناتج عن تعثر الاستثمارات بسبب الفساد الإداري والابتزاز، وما هي نتائج آخر قياس لمؤشرات النزاهة في بيئة الاستثمار؟

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

النائب المهندس
عدنان مشوقه


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:15

محمد فراس الحنيطي… حكاية شاب أردني صنع من الاجتهاد مجدًا ومن العطاء بصمة خالدة

23:44

حزب الميثاق الوطني ينظّم فعالية بازار وكرنفال مادبا

23:03

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفداً من أبناء عشيرة الرواجفة

20:44

امانة عمان: إجراءات قانونية بحق متسولين ينتحلون شخصية عمال الوطن

20:34

أقدم ملعب في العالم يُهجر بعد 154 عاما

20:24

بزشكيان: من يستطيع حلّ مشاكل إيران فليفعل

20:11

السجن لمسؤولين سابقين في مصرف ليبي بتهمة الاختلاس والتزوير

19:58

البنك الدولي: الأردن ضمن الفئة الأعلى عالميا برقمنة القطاع العام

19:55

60 بالمئة نسبة حجوزات رأس السنة في البترا

19:28

حسان: الحكومة ستبدأ بتنفيذ محاور استراتيجية النظافة مع الجهات المعنية

19:20

الملك يهنئ العاهل المغربي بتتويج منتخب بلاده لكرة القدم بكأس العرب

19:16

وزير البيئة: مخالفة الإلقاء العشوائي للنفايات قد تصل إلى 500 دينار

وفيات
وفيات الأحد 21 – 12 – 2025وفيات الجمعة 19 – 12 – 2025وطنا اليوم تعزي العميد حيدر الشبول بوفاة والدهوفيات اليوم الخميس 18 – 12 – 2025البلاونة ينعى الحاج سليمان علي محمود الرموني