بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

الاحتلال الإسرائيلي يصادق على 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

21 ديسمبر 2025
الاحتلال الإسرائيلي يصادق على 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

وطنا اليوم:وافق المجلس الأمني للاحتلال الإسرائيلي، الأحد، على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ما يرفع عدد المستوطنات التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69 مستوطنة، وفق ما ذكر بيان رسمي.
وجاء في بيان صادر عن مكتب ووزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش “تمت الموافقة في المجلس الوزاري المصغّر على اقتراح سموتريتش ووزير جيش الاحتلال المتطرف يسرائيل كاتس، لإقرار وتنظيم 19 مستوطنة جديدة” في الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب البيان “تُعد مواقع هذه المستوطنات ذات أهمية استراتيجية عالية، ويتصدرها إعادة إقامة مستوطنتي غانيم وكاديم” اللتين سبق أن أزيلتا في شمال الضفة الغربية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:15

محمد فراس الحنيطي… حكاية شاب أردني صنع من الاجتهاد مجدًا ومن العطاء بصمة خالدة

23:44

حزب الميثاق الوطني ينظّم فعالية بازار وكرنفال مادبا

23:03

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفداً من أبناء عشيرة الرواجفة

20:44

امانة عمان: إجراءات قانونية بحق متسولين ينتحلون شخصية عمال الوطن

20:34

أقدم ملعب في العالم يُهجر بعد 154 عاما

20:24

بزشكيان: من يستطيع حلّ مشاكل إيران فليفعل

20:11

السجن لمسؤولين سابقين في مصرف ليبي بتهمة الاختلاس والتزوير

19:58

البنك الدولي: الأردن ضمن الفئة الأعلى عالميا برقمنة القطاع العام

19:55

60 بالمئة نسبة حجوزات رأس السنة في البترا

19:28

حسان: الحكومة ستبدأ بتنفيذ محاور استراتيجية النظافة مع الجهات المعنية

19:20

الملك يهنئ العاهل المغربي بتتويج منتخب بلاده لكرة القدم بكأس العرب

19:16

وزير البيئة: مخالفة الإلقاء العشوائي للنفايات قد تصل إلى 500 دينار

وفيات
وفيات الأحد 21 – 12 – 2025وفيات الجمعة 19 – 12 – 2025وطنا اليوم تعزي العميد حيدر الشبول بوفاة والدهوفيات اليوم الخميس 18 – 12 – 2025البلاونة ينعى الحاج سليمان علي محمود الرموني