بنك ABC في الأردن يواصل دعمه لجمعية هدية الحياة الخيرية ويقوم بزيارة ميدانية للأطفال الذين اجروا العمليات الجراحية

وطنا اليوم: استمراراً لجهود بنك ABC في الأردن الإنسانية، وسعيه لمنح الأطفال الأقل حظًا فرصًا متساوية لحياة صحية وطبيعية، قدم البنك دعمه لجمعية هدية الحياة الخيرية متكفلًا بتغطية تكاليف عمليات جراحة القلب لعدد من الأطفال.

وفي إطار هذا الدعم، قامت الآنسة رشا الطاهر، مدير دائرة الاتصال المؤسسي في بنك ABC في الأردن، بزيارة الأطفال الذين خضعوا لعمليات جراحة القلب المفتوح للاطمئنان على حالتهم الصحية بعد إتمام العمليات، وتقديم الدعم المعنوي لهم.

وتستمر الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البنك مع جمعية هدية الحياة الخيرية منذ خمسة عشر عامًا، وتُعد من أبرز المبادرات الإنسانية التي يوليها البنك اهتماماً خاصاً ضمن مسؤوليته المجتمعية، لما لها من أثر كبير في الحفاظ على صحة الأطفال الأقل حظاً. كما يحرص البنك على دعم جهود الجمعية لتمكينها من أداء رسالتها الإنسانية وتسهيل الإجراءات العلاجية للأطفال من مختلف الجنسيات، بما يضمن لهم فرصة أفضل للحياة.

وحول هذا الشأن، فقد أوضح سعادة السيد جورج فرح صوفيا – المدير العام لبنك ABC في الأردن “نحن نؤمن بأن صحة الأطفال هي أساس مستقبل أفضل، ومن واجبنا أن نكون جزءاً من الحل. دعمنا لجمعية هدية الحياة يعكس التزامنا العميق بمسؤوليتنا الإنسانية، وسنواصل العمل لتوفير الأمل وفرصة الحياة للأطفال الأقل حظاً.”