شهيدان فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب وغرب جنين

وطنا اليوم:استشهد فلسطينيان، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها لبلدتي السيلة الحارثية وقباطية غرب وجنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية، في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وفي السيلة الحارثية، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقمها تعاملت مع إصابة خطيرة للشاب أحمد زيود (22 عاما) بالرصاص الحي في الصدر، وأجرت له عملية إنعاش قلب ورئتين، ونقلته إلى المستشفى، حيث أقر الطاقم الطبي باستشهاده.

وفي قباطية، منعت قوات الاحتلال طواقم الهلال الأحمر من الوصول إلى مصاب بحالة خطيرة جراء إطلاق النار عليه.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية لاحقا عن استشهاد المصاب وهو الفتى ريان محمد أبو معلا (16 عاما)، واحتجاز جثمانه من قبل قوات الاحتلال.

وباستشهاد الشابين زيود وأبو معلا، ترتفع حصيلة الشهداء في محافظة جنين منذ بدء العدوان على المدينة ومخيمها في الحادي والعشرين من كانون الثاني الماضي إلى 62 شهيدا