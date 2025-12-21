بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

بصورته الأيقونية معه.. مبابي يحتفل بمعادلة رقم كريستيانو رونالدو

21 ديسمبر 2025
بصورته الأيقونية معه.. مبابي يحتفل بمعادلة رقم كريستيانو رونالدو

وطنا اليوم:احتفل كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، بصورة رائعة على طريقة قدوته الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، بعدما قاد فريقه للفوز على إشبيلية، مساء السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني.
وسجل مبابي الهدف الثاني لريال مدريد، وعادل النجم الفرنسي، أعلى حصيلة أهداف للاعب من ريال مدريد في عام واحد عبر التاريخ، والتي حققها كريستيانو رونالدو في عام 2013 (59 هدفًا).
ونشر مبابي بعد المباراة صورًا من احتفاله في المباراة على طريقة رونالدو، كما ظهرت صورته الأيقونية معه وهو صغير خلال زيارته لنادي ريال مدريد لعمل اختبارات في بداية مسيرته الكروية.
وعلق مبابي على الصور واضعًا إشارة لرونالدو، قائلًا: “آمن بأحلامك، تحية كبيرة لكريستيانو رونالدو”.
ولم يعد بإمكان مبابي كسر رقم رونالدو هذا العام، حيث يعد هذا اللقاء هو الأخير للميرنغي في عام 2026.
وفاز ريال مدريد على ضيفه إشبيلية، بهدفين دون رد، ليرفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني.
أما إشبيلية، فتجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز التاسع.
وقال مبابي في تصريحات لقناة ريال مدريد الرسمية: “إنه يوم مميز لأنه يوم ميلادي، اللعب اليوم كمحترف في ريال مدريد هو حلمي، حققنا فوزًا مهمًّا، وتسجيل هدف ومعادلة إنجاز كريستيانو رونالدو في موسمي الأول مع النادي أمر يجعلني سعيدًا جدًّا”.
وأضاف: “الاحتفال كان موجهًا له، كريستيانو هو قدوتي منذ الطفولة، وأنا سعيد بتسجيل الهدف”.
واختتم مبابي تصريحاته بتوجيه التهنئة لجماهير النادي بمناسبة العام الجديد، مؤكدًا التزامه الكامل بمواصلة العمل وتحقيق النجاحات بقميص ريال مدريد


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:15

محمد فراس الحنيطي… حكاية شاب أردني صنع من الاجتهاد مجدًا ومن العطاء بصمة خالدة

23:44

حزب الميثاق الوطني ينظّم فعالية بازار وكرنفال مادبا

23:03

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفداً من أبناء عشيرة الرواجفة

20:44

امانة عمان: إجراءات قانونية بحق متسولين ينتحلون شخصية عمال الوطن

20:34

أقدم ملعب في العالم يُهجر بعد 154 عاما

20:24

بزشكيان: من يستطيع حلّ مشاكل إيران فليفعل

20:11

السجن لمسؤولين سابقين في مصرف ليبي بتهمة الاختلاس والتزوير

19:58

البنك الدولي: الأردن ضمن الفئة الأعلى عالميا برقمنة القطاع العام

19:55

60 بالمئة نسبة حجوزات رأس السنة في البترا

19:28

حسان: الحكومة ستبدأ بتنفيذ محاور استراتيجية النظافة مع الجهات المعنية

19:20

الملك يهنئ العاهل المغربي بتتويج منتخب بلاده لكرة القدم بكأس العرب

19:16

وزير البيئة: مخالفة الإلقاء العشوائي للنفايات قد تصل إلى 500 دينار

وفيات
وفيات الأحد 21 – 12 – 2025وفيات الجمعة 19 – 12 – 2025وطنا اليوم تعزي العميد حيدر الشبول بوفاة والدهوفيات اليوم الخميس 18 – 12 – 2025البلاونة ينعى الحاج سليمان علي محمود الرموني