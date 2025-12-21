بصورته الأيقونية معه.. مبابي يحتفل بمعادلة رقم كريستيانو رونالدو

وطنا اليوم:احتفل كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، بصورة رائعة على طريقة قدوته الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، بعدما قاد فريقه للفوز على إشبيلية، مساء السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسجل مبابي الهدف الثاني لريال مدريد، وعادل النجم الفرنسي، أعلى حصيلة أهداف للاعب من ريال مدريد في عام واحد عبر التاريخ، والتي حققها كريستيانو رونالدو في عام 2013 (59 هدفًا).

ونشر مبابي بعد المباراة صورًا من احتفاله في المباراة على طريقة رونالدو، كما ظهرت صورته الأيقونية معه وهو صغير خلال زيارته لنادي ريال مدريد لعمل اختبارات في بداية مسيرته الكروية.

وعلق مبابي على الصور واضعًا إشارة لرونالدو، قائلًا: “آمن بأحلامك، تحية كبيرة لكريستيانو رونالدو”.

ولم يعد بإمكان مبابي كسر رقم رونالدو هذا العام، حيث يعد هذا اللقاء هو الأخير للميرنغي في عام 2026.

وفاز ريال مدريد على ضيفه إشبيلية، بهدفين دون رد، ليرفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني.

أما إشبيلية، فتجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز التاسع.

وقال مبابي في تصريحات لقناة ريال مدريد الرسمية: “إنه يوم مميز لأنه يوم ميلادي، اللعب اليوم كمحترف في ريال مدريد هو حلمي، حققنا فوزًا مهمًّا، وتسجيل هدف ومعادلة إنجاز كريستيانو رونالدو في موسمي الأول مع النادي أمر يجعلني سعيدًا جدًّا”.

وأضاف: “الاحتفال كان موجهًا له، كريستيانو هو قدوتي منذ الطفولة، وأنا سعيد بتسجيل الهدف”.

واختتم مبابي تصريحاته بتوجيه التهنئة لجماهير النادي بمناسبة العام الجديد، مؤكدًا التزامه الكامل بمواصلة العمل وتحقيق النجاحات بقميص ريال مدريد