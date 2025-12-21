برنامج الأغذية العالمي: التمويل المتاح للاجئين في الأردن يكفي حتى آذار 2026 فقط

وطنا اليوم:أظهر تقرير لبرنامج الأغذية العالمي للأردن، أن الموارد المالية المتاحة حالياً لا تكفي إلا لتغطية المساعدات الغذائية والنقدية المخصصة للاجئين في الأردن حتى نهاية شهر آذار 2026.

ويشير التقرير ، إلى أن برنامج الأغذية يسعى حاليا إلى تأمين 51 مليون دولار لتتمكن عملياته من الاستمرار حتى نهاية عام 2026.

كما يحتاج البرنامج أيضا إلى 8 ملايين دولار إضافية لضمان استمرار برنامج الوجبات المدرسية في الأردن، و”إلا ستتوقف الوجبات الصحية اليومية المقدّمة لقرابة 500 ألف طفل أردني ولاجئ في المدارس داخل المخيمات وخارجها” بحسب التقرير.

ويكشف التقرير عن عودة قرابة 172 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى سوريا بين كانون الأول 2024 وتشرين الثاني 2025، رغم ذلك يلفت التقرير إلى أن الأردن يبقى ثاني أعلى بلد من حيث عدد اللاجئين بالنسبة لحجم السكان.

في تشرين الثاني 2025 قدّم البرنامج مساعدات غذائية ونقدية مخفّضة لقرابة 230 ألف لاجئ داخل المخيمات وفي المجتمعات، حيث يحصل كل فرد على 15 ديناراً أردنياً (21 دولاراً) شهرياً، ومع ذلك لا تشمل المساعدات ثلث اللاجئين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وتشير نتائج مراقبة الأمن الغذائي في الربع الثالث من 2025 إلى أن نصف اللاجئين في المخيمات و81% في المجتمعات يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ورغم عودة بعض السوريين، يخطط نصف المقيمين في المخيمات وثلاثة أرباع المقيمين في المجتمعات للبقاء في الأردن لمدة لا تقل عن عام إضافي، بحسب التقرير.

ويشير التقرير إلى أن الأسر اللاجئة تعاني من تراجع فرص العمل وارتفاع الديون، مما أدى إلى انخفاض الإنفاق على الغذاء مقارنة بالسنوات السابقة.

يساعد برنامج الأغذية العالمي ما يقدر بقرابة 720 ألف شخص شهرياً من خلال التحويلات النقدية ودعم برامج التغذية المدرسية، ويواصل برنامج الأغذية العالمي تقديم تحويلات نقدية غير مشروطة للاجئين والأسر الأردنية الأكثر فقراً، إلا أن انخفاض التمويل أدى إلى خفض قيمة المساعدات وحرمان العديد من الأسر المحتاجة.

التغذية المدرسية

بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، يوزع البرنامج وجبات صحية ووجبات تمر مدرسية على أكثر من 500 ألف طالب، منهم 115 ألفاً في المخيمات.

ويُعد هذا البرنامج إحدى الركائز الأساسية لمكافحة سوء التغذية وتشجيع استمرار التلاميذ في الدراسة.

ويرى برنامج الأغذية العالمي، أن أي عجز في التمويل سيعرّض الأطفال لخطر فقدان مصدر غذائي رئيسي.